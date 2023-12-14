Бросил карьеру, чтобы защищать Украину: погиб фехтовальщик Федор Епифанов

В боях с российскими оккупантами погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Тогда ему только исполнилось 18 лет.
Трагическую новость сообщили в пресс-службе Национальной федерации фехтования Украины в Facebook 13 декабря.
"Поступила ужасная и болезненная весть с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова", — говорится в сообщении.
Федор Епифанов приостановил свою спортивную карьеру ради защиты Родины от российских оккупантов.
"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора Епифанова", — добавили в пресс-службе.
Федор Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Парень был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко.
Также на войне погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.
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