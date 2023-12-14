Бросил карьеру, чтобы защищать Украину: погиб фехтовальщик Федор Епифанов

Федерация фехтования Украины сообщила о гибели еще одного украинского спортсмена.

https://glavred.info/ukraine/brosil-kareru-chtoby-zashchishchat-ukrainu-pogib-fehtovalshchik-fedor-epifanov-10524902.html Ссылка скопирована

Федор Епифанов погиб на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/fencing.ukraine

В боях с российскими оккупантами погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Тогда ему только исполнилось 18 лет.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе Национальной федерации фехтования Украины в Facebook 13 декабря.

"Поступила ужасная и болезненная весть с фронта о гибели украинского фехтовальщика Федора Епифанова", — говорится в сообщении.

видео дня

Федор Епифанов приостановил свою спортивную карьеру ради защиты Родины от российских оккупантов.

Федор Епифанов был членом национальной сборной Украины / Фото: olimpic.college

"Вся его жизнь была впереди, если бы не российские захватчики, которые и начали эту кровопролитную войну. Никогда не простим. Федерация фехтования Украины выражает соболезнования родителям, брату, родным и близким Федора Епифанова", — добавили в пресс-службе.

Федор Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного / facebook.com/fencing.ukraine

Федор Епифанов учился в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Парень был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко.

Также на войне погиб 25-летний спортсмен Виктор Домитращук. Защитник с позывным "Щука" встретил свою смерть в тяжелых боях в Донецкой области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.