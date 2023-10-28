В боях за Украину погиб музыкант известной украинской рок-группы

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Михаил Балахтар пошел на фронт в составе Вооруженных сил Украины.

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Михаил "Майкл" Балахтар погиб в боях за Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/SNBand.UA

В боях с российскими оккупантами погиб музыкант - участник украинской панк-группы Серцевий напад Михаил "Майкл" Балахтар.

Трагическцю новость сообщили коллеги музыканта на официальной странице коллектива в Facebook.

После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ Балахтар пошел на фронт в составе Вооруженных сил Украины.

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"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Все, кто с ним знаком, знают, каким он был добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным! Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой… нереальная потеря, с которой придется жить… Почивай с миром, Мишань! Слава Герою!" – написали коллеги Балахтара.

Михаил Балахтар был одним из основателей группы Серцевий напад в городе Черновцы. За время своего существования группа выпустила три студийных альбома. Среди самых известных песен группы - "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй".

Михаил "Майкл" Балахтар был одним из основателей группы Серцевий напад / Фото: facebook.com/SNBand.UA

У Михаила Балахтара осталась жена и ребенок.

Как сообщал Главред, на фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.

В сражениях с российскими агрессорами погиб популярный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений. И лишился жизни в боях на Запорожском направлении.

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