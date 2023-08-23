Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии погиб в Бахмутском районе Донецкой области. Его тело эвакуировали, прощание будет в Киеве.

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В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий/ коллаж: Главред, фото: Facebook "УДА" и "Європейська солідарність"

На фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщается на странице в Facebook Украинской добровольческой армии (УДА), где он был первым заместителем командующего Дмитрия Яроша и командиром отряда "Юг" УДА в составе 28 ОМБр.

"На щите... Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда "Юг" УДА полковник Сергей Ильницкий, друг Сокол. Вечная память и слава!", – написал командующий УДА. видео дня

На странице в Facebook политсилы "Європейська солідарність", к которой он принадлежал, напомнили, что Ильницкий в 2014 году с началом российской агрессии вместе со своим сыном пошел добровольцем в Добровольческий украинский корпус и Украинскую добровольческую армию.

Глава "Європейської солідарності" Петр Порошенко сообщил, что тело Ильницкого эвакуировали, прощание с ним состоится в Киеве.

"Друг Сокол... как же так... у нас было столько планов... И по реабилитации раненых, и по беспилотникам... Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий... Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой", – написал Порошенко.

У 53-летнего защитника остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений, и потерял жизнь в боях на запорожском направлении.

Также ранее сообщалось, что в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей. Его все будут помнить как веселого, общительного и ответственного парня.

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