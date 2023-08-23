УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

Алёна Воронина
23 августа 2023, 10:52 обновлено 23 августа, 10:58
209
Первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии погиб в Бахмутском районе Донецкой области. Его тело эвакуировали, прощание будет в Киеве.
Сергей Ильницкий
В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий/ коллаж: Главред, фото: Facebook "УДА" и "Європейська солідарність"

На фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщается на странице в Facebook Украинской добровольческой армии (УДА), где он был первым заместителем командующего Дмитрия Яроша и командиром отряда "Юг" УДА в составе 28 ОМБр.

"На щите... Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по оружию, 1-й заместитель командующего, командир отряда "Юг" УДА полковник Сергей Ильницкий, друг Сокол. Вечная память и слава!", – написал командующий УДА.

видео дня

На странице в Facebook политсилы "Європейська солідарність", к которой он принадлежал, напомнили, что Ильницкий в 2014 году с началом российской агрессии вместе со своим сыном пошел добровольцем в Добровольческий украинский корпус и Украинскую добровольческую армию.

Глава "Європейської солідарності" Петр Порошенко сообщил, что тело Ильницкого эвакуировали, прощание с ним состоится в Киеве.

"Друг Сокол... как же так... у нас было столько планов... И по реабилитации раненых, и по беспилотникам... Большая потеря для всех нас. Погиб друг, депутат Киевского городского совета от ЕС Сергей Ильницкий... Воевал за наш украинский Донбасс еще с 2014 года. Там и погиб, на Донбассе, под Курдюмовкой", – написал Порошенко.

У 53-летнего защитника остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений, и потерял жизнь в боях на запорожском направлении.

Также ранее сообщалось, что в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей. Его все будут помнить как веселого, общительного и ответственного парня.

Читайте также:

война в Украине Сергей Ильницкий вторжение России Киевсовет
Реклама

Главное за день

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

10:52 Украина
Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

10:41 Украина
Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

09:37 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:33

13-летний кот побил мировой рекорд Гиннесса: что он сделал

11:10

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной Nissan X-Trail

10:52

В бою с оккупантами погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий

10:45

Медведев в истерике разразился угрозой РФ аннексировать Абхазию и Южную Осетию

10:41

Новый успех ВСУ на юге: выбили оккупантов РФ и закрепились на важных плацдармах

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:28

"ВИпадок" чи "випАдок", "зрУчний" чи "зручнИй": Авраменко растолковал ошибкуВидео

10:08

Что будет, если не лечить храп и как с ним бороться

09:43

Пригожин ожил, а Суровикин - нетмнение

09:37

Продвижение ВСУ в районе Работино приближает ко второй линии "обороны" РФ – ISW

Реклама
09:30

Захватили плацдарм и выбили десантуру РФ: замкомбата ВСУ о продвижении вперед

08:59

Оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона: детали удара

08:50

"Страшно, дрон прилетел – взрыв": жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛАВидео

08:26

Карта дня: что предвещает Таро на 23 августа

08:24

Запутался в руках и потерял часы: Путин опозорился курьезным случаемВидео

07:59

Груз 200 для Казани: ВСУ уничтожили полковника РФ – командира полка оккупантов

07:30

Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении – NYT

06:44

Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"Видео

06:35

Путина и его войну ненавидит 80% россиян?мнение

04:05

Церковный праздник 23 августа: что можно и нельзя делать на святого Лаврентия

03:30

"Самый счастливый день": Злата Огневич похвасталась пополнением в семье

Реклама
03:00

"Послезавтра - 242!": роспропагандистов "поколбасило" из-за передачи Украине F-16Видео

02:35

"Россияне будут страдать и мучиться": эксперт описал ужасную картину краха РФВидео

02:05

Каким рассолом заливать помидоры: секретный ингредиент обеспечит результат

01:35

Офицер рассказал, разумно ли сражаются с ВСУ русские оккупанты

00:21

Женщина назвала своего сына классическим именем, но люди неправильно его пишут

22 августа, вторник
23:23

Эти десерты полюбят готовить даже ленивые: блюда из яблок на скорую руку

23:19

"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

23:10

Умер Тото Кутуньо: 4 интересных факта о жизни итальянской легенды

22:58

В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

22:52

"Боялся, что это случится": Эктор Хименес-Браво показал себя после операцииВидео

22:15

"Жизнь русских имеет значение": известный режиссер цинично защитил оккупантов

22:03

Как на украинском сказать "странный случай": Авраменко озвучил колоритное слово

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной СоловийВидео

21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

20:55

Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

20:54

Виталий Портников. Три варианта окончания войныВидеоблоги

20:53

Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке

20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

Реклама
19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:03

Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять