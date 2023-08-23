Контрнаступление ВСУ должно сконцентрироваться на одном главном направлении – NYT

Западные чиновники считают, что сейчас войска ВСУ слишком рассредоточены и им нужно "собрать свою боевую мощь в одном месте".

https://glavred.info/ukraine/kontrnastuplenie-vsu-dolzhno-skoncentrirovatsya-na-odnom-glavnom-napravlenii-nyt-10495096.html Ссылка скопирована

Западные чиновники назвали направление, где, по их мнению, ВСУ должны сконцентрировать силы во время контрнаступления/ коллаж: Главред, фото: 35 ОМБр имени Михаила Остроградского, 14 ОМБр Романа Великого

Украинские военные сейчас слишком рассредоточены и должны сконцентрироваться на главном направлении контрнаступления на юге Украины.

Об этом говорится в сообщении The New York Times. Отмечается, что такое мнение высказали американские и другие западные официальные лица. Они говорили о том, что основная цель контрнаступления защитников Украины – разорвать сухопутный коридор между страной-агрессором Россией и временно оккупированным Крымом, отрезав таким образом российские линии снабжения на юге нашего государства.

Чиновники США отмечают, что украинские военные для того, чтобы сосредоточиться на прорыве обороны врага, должны сосредоточить силы на одном главном направлении – на юге. По их словам, сейчас командование украинского войска поровну разделило силы мощь между востоком и югом государства.

видео дня

Американские официальные лица считают, что многие украинские силы, которые сейчас находятся возле Бахмута и других городов на востоке, могли бы подкрепить украинское наступление на юге. При этом южное направление они называют "гораздо более стратегически важным".

В то же время некоторые источники США говорят, якобы Украина уже перебрасывает некоторые опытные боевые силы с востока на юг государства.

Контрнаступление ВСУ

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ВСУ с боями вошли в Работино Запорожской области и сейчас организуют эвакуацию мирных жителей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило заявил, что украинские воины проломили линию обороны РФ, и назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Жеребило.

Напомним, Белый дом сделал вдохновляющее заявление о контрнаступлении ВСУ. Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан откинул тезис, что война в Украине якобы зашла в "тупик". В комментарии журналистам Салливан подчеркнул, что ВСУ добиваются успехов на юге, несмотря на постоянные штурмы оккупантов.

Читайте также: