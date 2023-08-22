В Крыму прозвучали мощные взрывы и стрельба: Крымский мост закрыт

Российские оккупанты отреагировали на взрывы в Крыму и назвали их "учебными".

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В Крыму прозвучали мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада

В оккупированном Крыму вечером 22 августа прозвучали мощные взрывы. После этого сразу приостановили движение по Крымскому мосту. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Движение приостановили в 21:30, сообщили в местном информационном центре по дорогам.

В Telegram-канале ВЧК-ОГПУ сообщили, что в самом Севастополе было слышно не только взрывы, но и автоматные очереди. На Крымском мосту якобы работает ПВО.

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Что говорят в РФ

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев рассказывает сказки о том, что взрывы и стрельба в городе якобы связаны с "учениями флота" в Казачьей бухте и обстановка "спокойная".

В Минобороны РФ утверждают, что над акваторией Черного моря якобы заметили два беспилотника - MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar. Россияне убеждают, что эти беспилотники якобы "вели воздушную разведку, изменили направление полета и покинули районы".

Стоит напомнить, что недавно глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму. Он говорил, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Перспективы деоккупации Крыма

Ранее бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом. Украина способна разрушить всю логистику оккупационных войск России на юге, враг не сможет наладить военные поставки морем, считает Маломуж.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечал, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес подчеркивал, что Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. Освобождение Крымского полуострова – ключ к победе Украины в войне, поскольку при таком сценарии российские войска упадут и на Донбассе, считает Ходжес.

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