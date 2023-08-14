Украина вернет Донбасс и победит в войне, когда изолирует Крым – Ходжес

Освобождение Крымского полуострова – ключ к победе Украины в войне, поскольку при таком сценарии российские войска рухнут и на Донбассе, считает Бен Ходжес.

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Украина нужно разрубить логистику войск РФ, после чего они вынуждены будут выйти из Крыма - Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, GoogleMaps

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал пост шведско-американского экономиста и дипломата Андерса Ослунда, который сказал, что Украина правильно действует, когда атакует Крымский мост, поскольку эти действия направлены на разрыв сухопутного снабжения оккупантов, вследствие чего они вынуждены будут выйти из Крыма.

По словам американского генерала, ВСУ должны выполнить свои задачи, среди которых – изоляция Крыма, что приведет к вынужденному выходу оттуда российских оккупационных войск. В таком случае россияне должны будут оставить и Донбасс.

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"Изолировать Крым и сделать его неприступным для российских войск - вот как они победят. Крым - это ключ. Кремлю будет наплевать на Донбасс, когда с Крымом будет покончено", - подчеркнул Бен Ходжес.

Ситуация в Крыму

12 августа на Крымском мосту в Крыму прогремели взрывы. На эстакаде во временно оккупированном агрессором Россией Крымском полуострове было зафиксировано несколько взрывов. Фейковые "власти Крыма" заявили, что российские войска якобы сбили украинские ракеты.

Украина взяла Крым под огневой контроль и достает там до любой точки, сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, у ВСУ есть серьезное оружие, чтобы наносить удары по российским оккупантам на захваченном полуострове.

Войска РФ в Крыму испугались армии Украины и усиливают "оборону" на оккупированном полуострове. По данным Минобороны, они учат свой Черноморский флот противостоять диверсия и морским дронам.

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