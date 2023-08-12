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Войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту

Андрей Ганчук
12 августа 2023, 14:18 обновлено 12 августа, 14:23
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Оккупационные войска России пытаются обустроить все больше позиций на захваченном Крымском полуострове, особенно в районе Черноморского флота.
Морской дрон, ЧФ РФ
Войска России в Крыму боятся ударов морских дронов / Коллаж: Главред, фото: Defence-ua.com, Черноморский флот РФ

Российские оккупационные войска в захваченном Крыму укрепляют "оборонительные" позиции, учатся противодействовать морским дронам и диверсиям. Обучают навыкам противодействия экипажи кораблей и морскую охрану. Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Как сообщили на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, захватчики пытаются укрепить свои позиции в Крыму и учатся противодействовать диверсиямю

"Россияне пытаются обустроить больше позиций во временно оккупированном Крыму. Также враг проводит мероприятия по противодиверсионной борьбе. Особенно такие меры касаются пунктов базирования флота", - отмечается в сообщении.

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Также указано, что они учат экипажи кораблей и береговую охрану отражать атаки морских дронов.

"Экипажи кораблей и личный состав береговой обороны оккупантов учатся противодействию морским ударным дронам", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Крыму

Украина взяла Крым под огневой контроль, теперь ВСУ достают до практически любой точки захваченного Россией полуострова, сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, у Киева есть вооружения, которые позволяют наносить удары по военным объектам на полуострове.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что если ВСУ разрушат все мосты, которые ведут от материка к Крыму, полуостров станет островом. Российские оккупанты останутся без логистики и не смогут ее наладить ни паромными переправами, ни кораблями.

12 августа днем на Крымском мосту прогремели взрывы. Эстакада некоторое время была в дыму. Периодически на мосту появляется новое задымление. Оккупанты говорят, что их ПВО якобы "отбило атаки" и обвинили в инциденте Украину.

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