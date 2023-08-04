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Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до любой точки – Братчук

Андрей Ганчук
4 августа 2023, 13:03 обновлено 4 августа, 13:05
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Оккупанты России боятся ударов армии Украины из РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.
ВСУ, Крым
Украина установила огневой контроль над всем Крымом / Коллаж: Главред, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, УНИАН

Силы обороны Украины получили огневой контроль над всем захваченным агрессором Россией Крымским полуостровом. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует подальше держаться от военных объектов. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

В интервью Мы-Украина он рассказал о том, что украинские войска теперь достают до любой точки Крыма. Какими вооружениями – пусть оккупанты строят догадки.

"Уже сегодня на карте оккупированного Крыма нет ни одной точки, куда бы не могли достать Вооруженные силы Украины. Чем – пусть сейчас думают враги", - сказал Братчук.

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Также он добавил, что у ВСУ есть не только HIMARS или Storm Shadow, которых так боятся российские войска.

"У них все там сошлось на HIMARS-ах, а сейчас Storm Shadow. Они опасаются этих ракет. Но кто вам сказал, что есть только это?" – отметил Братчук.

Кроме того, он уточнил, что армия Украины не использует свои возможности на полную мощность, поскольку старается уберечь в Крыму гражданское население. Людям нужно пребывать подальше от военных объектов оккупантов.

"Огневой контроль над Крымом есть. Почему не так активно, как кому бы это хотелось? Потому что мы помним, что там есть гражданское население. Крым перенасыщен военными объектами. Поэтому еще раз прошу и обращаюсь к крымчанам: пожалуйста, находитесь подальше от военных объектов или информируйте о том, где находятся какие-либо военные объекты", - подчеркнул Сергей Братчук.

Возвращение Крыма в Украину

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины в скором времени зайдет на захваченный Россией полуостров.

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