Буданов четко и лаконично ответил, когда будет освобожден Крым

Точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, а лишь заверил, что произойдет это вскоре.

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Буданов ответил, когда будет освобожден Крым / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБР имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Совсем скоро Вооруженные силы Украины освободят захваченный российскими оккупантами Крымский полуостров. Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии ТСН.

Так, отвечая на вопрос, когда же украинские защитники войдут в Крым, глава украинской военной разведки коротко и четко ответил: "Скоро". Впрочем, точной даты деоккупации полуострова Буданов называть не стал, а лишь еще раз заверил, что произойдет это вскоре.

Также глава ГУР прокомментировал возможную угрозу со стороны Беларуси. Он заверил, что эта угроза нереальна. Также Буданов отметил, что расположение "вагнеровцев" в Беларуси совсем не пугает Силы обороны Украины.

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Что касается усиления резервов российских оккупационных войск, то, по словам Буданова, количественного увеличения вражеских сил не наблюдается.

Но постоянная мобилизация позволяет постоянно пополнять понесенные ими потери, - пояснил он.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал об источниках ГУР рядом с Путиным. Украинские разведчики смогли точно предсказать полномасштабное нападение и перехватить данные о поддержке в РФ главаря Вагнер Евгения Пригожина.

Также Буданов рассказывал, что во время наступления на Москву Пригожин приблизился к российской ядерной базе. Он планировал "поднять ставки" в своем восстании.

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