"Знаем, что там происходит": Буданов рассказал об источниках ГУР рядом с Путиным

Военная разведка Украины точно предсказала полномасштабное военное вторжение страны-агрессора России перед его началом, сказал Кирилл Буданов.

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ГУР знает, что происходит в Кремле - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное управление разведки Минобороны Украины располагает источниками в ближайших кабинетах к директору страны-агрессора России Владимиру Путину. Украинские разведчики смогли точно предсказать полномасштабное нападение и перехватить данные о поддержке в РФ главаря Вагнер Евгения Пригожина. Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

В интервью Reuters он рассказал о том, что военная разведка смогла перехватить опрос внутри России, которое проводило МВД оккупантов. Исследование показало поддержку Пригожина в российском обществе.

Кроме того, по словам Буданова, ему удалось точно предсказать полномасштабное нападение России, поскольку у разведки есть свои источники в ближайших к Путина кабинетах.

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"Кто оказался прав? Мы. У нас есть свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Военный мятеж Пригожина

Руководитель боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого конфликт с министром обороны оккупантов России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым, 23 июня обвинил кадровых российских захватчиков в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

Пригожин утром 24 июня заявил, что Вагнер захватил все военные объекты Ростова-на-Дону. Мятежники контролировали весь Южный военный округ. ВКС РФ пытались нанести по ним удары, боевики сбили несколько их вертолетов.

Колонны Вагнер двигались на столицу страны-агрессора России, однако Пригожин остановил свой поход на Москву по итогам переговоров с главой Беларуси Лукашенко и руководителем ФСБ Бортниковым. В результате была достигнута договоренность, согласно которой Пригожин и часть ЧВК должны отправиться в Беларусь.

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