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Пригожин захватил военные объекты Ростова: Гиркин объявил о гражданской войне

Дмитрий Видоменко
24 июня 2023, 08:13 обновлено 24 июня, 08:18
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Евгений Пригожин отдельно вышел в эфир в соцсетях и заявил, что все военные объекты Ростова-на-Дону контролирует ЧВК "Вагнера".
Пригожин, Ростов
Пригожин начал с захвата местного штаба в Ростове / скриншоты из видео

Подконтрольные Евгению Пригожину боевики из ЧВК "Вагнера" во главе с ним самим захватили здание штаба Юго-восточного военного округа агрессорской армии.

Что интересно, военнослужащие армии оккупантов сопротивления никакого не оказали "вагнерам". Главарь ЧВК "Вагнера" потом в своей классической хамской манере повел диалог с замминистра обороны страны-агрессора РФ Юнусом-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым.

"По нам стрелять, а мы их – сбивать. Сбили. Собъем все, если Вы будете их посылать. Потому что Вы долбите по мирным жителям. Вы уничтожаете "мирняк". И совести у Вас никакой не было […]. Еще раз – мы сюда приехали, мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов. Или идем на Москву", - пафосно сказал Пригожин.

видео дня

Позднее он отдельно вышел в эфир и заявил, что все военные объекты Ростова контролирует ЧВК "Вагнера".

"Все военные объекты Ростова под контролем, в том числе аэродром. "Вагнер" никак не мешает воевать с Украиной", — сказал он.

Матерый боевик Игорь Гиркин (Стрелков) не стал долго отмалчиваться и объявил о том, что в стране-агрессоре РФ началась гражданская война.

"Ну-с, рано утром Пригожин взял Ростов. Штаб ЮВО и УВД по Ростовской области (а вероятно - и УФСБ) - у него под контролем. Ведет переговоры с Евкуровым и Алексеевым. Угрожает пойти на Москву. Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый крупный успех им одержан. Теперь или гражданская война прямо сейчас. Или немного позже", - написал он.

Пригожин захватил военные объекты Ростова: Гиркин объявил о гражданской войне

Военный переворот в РФ

Вечером 23 июня стало известно о том, что российские военные по приказу Минобороны РФ якобы нанесли ракетные удары по тыловому лагерю "вагнеровцев" и уничтожили много боевиков. Евгений Пригожин в бешенстве из-за этого и заявил, что идет "бороться с беспределом", который происходит в РФ.

Террористы Игорь Гиркин назвал это военным переворотом и акцентировал внимание на том, что этот мятеж уже вышел из-под контроля. В Минобороны РФ пытаются оправдаться и опровергнуть все обвинения, о которых говорит Пригожин.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что диктатор уже обо всем знает и принимает какие-то решения. После этого стало известно, что на Пригожина уже завели дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

Позже Пригожин рассказал подробности о том, как именно Минобороны организовало операцию по уничтожению "вагнеровцев". По его данным, оккупанты использовали артиллерию и самолеты.

По данным Пригожина, Шойгу лично прилетел в Ростов, чтобы проконтролировать операцию по уничтожению "вагнеровцев". После этого он внезапно сел в самолет и как можно скорее улетел.

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