Под Бахмутом происходит месиво между 'вагнеровцами' и войсками РФ: все подробности

Остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

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Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот: видео Telegram

Руководитель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин в четверг, 23 июня, заявил, что российские военные обстреляли наемников ЧВК "Вагнер". Руководитель боевиков фактически вступил в бой с верхушкой власти и Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер.

"Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темноте, чтобы уничтожить нас", - сказал Пригожин.

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Между тем российский террорист, один из бывших главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин назвал ситуацию "попыткой военного переворота".

"Если это не фейк (а это может быть фейк), то начался военный мятеж. Но даже если это фейк, то ситуация с противостоянием МО РФ и Вагнера уже вышла из-под контроля и требует немедленного вмешательства президента. Если он еще у нас вообще есть", - написал Гиркин в Telegram.

Сам Пригожин отрицает это и заявил, что его бойцы "не мешают армии, это марш справедливости".

О ситуации уже знает и Владимир Путин, все "необходимые меры принимаются". Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Как сообщает Telegram-канал "Бахмутский Демон", который ведет украинский защитник, остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

"Такое впечатление, что часть регулярных войск РФ убивает своих же, похоже часть военных поддерживает Пригожина. Пока непонятно что происходит окончательно, это бойня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские штурмовые бригады все видят, сейчас наносятся системные удары по позициям россиян.

Конфликт Пригожина и Шойгу

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым. Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны. Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

В своем последнем интервью главарь ЧВК "Вагнер" набросился на Кремль. Он назвал эту войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин,"бездарно спланированной операцией". Он открыто заявил и подтвердил, что Минобороны РФ нагло обманывало оккупантов и даже Путина, когда планировали полномасштабное вторжение в Украину.

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