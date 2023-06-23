"Геноцид россиян и сдача территорий": Пригожин требует ареста Шойгу и Герасимова

Главарь боевиков подтвердил, что написал заявление в Следком РФ на главу Минобороны РФ и начальника Генштаба.

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Пригожин требует ареста Шойгу и Герасимова / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Руководитель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что написал заявление в Следственный комитет страны-агрессора против министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвинив их в "геноциде русского народа".

Так, пресс-служба Пригожина опубликовала ответ на вопрос, может ли он подтвердить подлинность заявления в Следственный коммитет Российской Федерации от его имени, которое появилось в Сети. Главарь боевиков сказал, что действительно заявил на них.

"Да, это те самые заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч русских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку", - сказал Пригожин.

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Конфликт Пригожина и Шойгу

Главарь бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в начале мая решил пойти на публичный конфликт с главой Минобороны оккупантов РФ Сергеем Шойгу и Генштаба Валерием Герасимовым. Он, используя нецензурную лексику, в жесткой форме потребовал от них выдать боевикам Вагнера боеприпасы. Позже Пригожин вывел свое военное формирование из Бахмута.

На днях министр обороны агрессора России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все так называемые "добровольческие формирования" должны перейти под контроль Минобороны. Пригожин сказал, что ничего не будет подписывать. Свое заявление он повторил и после того, как директор РФ Путин намекнул, что контракты должны подписать все.

"Все приказы и указы, которые формирует Шойгу, касаются только работников Минобороны и на военнослужащих. ЧВК "Вагнер" не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу", - подчеркнул Пригожин.

В своем последнем интервью главарь ЧВК "Вагнер" набросился на Кремль. Он назвал эту войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин,"бездарно спланированной операцией". Он открыто заявил и подтвердил, что Минобороны РФ нагло обманывало оккупантов и даже Путина, когда планировали полномасштабное вторжение в Украину.

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