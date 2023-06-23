Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в Кремле

Александр Сотник убежден, что Пригожин пользуется поддержкой представителей "чекистов" ‒ клана сотрудников ФСБ.

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Алекандр Сотник считает, что главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин - фигура несамостоятельная / УНИАН, Скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не является самостоятельной фигурой, а отражает чаяния некоторой части русской элиты. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Безусловно, Пригожин является несамостоятельной фигурой. Обратите внимание – у него не только ЧВК, но и фабрика троллей. Пригожин четко действует на определенной информационной поляне и грамотно себя продвигает. Поэтому едва поступила команда "Вперед, Евгений Викторович", он взял под козырек и пошел", ‒ сказал он.

Сотник убежден, что Пригожин пользуется поддержкой представителей "чекистов" ‒ клана сотрудников ФСБ.

"У меня есть информация, что Пригожина поддерживают королевские – группа Сергея Королева, который является заместителем Бортникова (директора ФСБ, – Главред). Пригожин какое-то время был вхож к Путину, однако сейчас Путин никого не допускает близко к телу. Даже военкоры до встречи с ним сидели две недели на карантине. Подчеркиваю, Пригожин – несамостоятельная фигура. Если его отыгрывают, значит, в данный момент он необходим", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Распад России

Военный эксперт Михаил Притула считает, что процесс распада России уже движется. По его мнению, если оккупанты в скором времени не пойдут на так называемый "жест доброй воли" в Украине, ВСУ проведут наступление, которое нокаутирует Путина.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко предположил, что Россию ждет период полураспада, после чего последует и распад. Триггером станут успехи ВСУ на поле боя. Если не будет распада, В РФ сменится политический режим.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз, согласно которому распад России уже начинается. По мнению Свитана, ополченцы в Белгородской области могут дойти до Белгорода, а впоследствии суверенные государства, вероятно, появятся как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани.

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