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РФ ждет распад, мирные инициативы обречены - Огрызко

Анастасия Заремба
7 июня 2023, 12:00
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Все эти движения к мирным переговорам являются последней отчаянной попыткой Москвы мобилизовать мировую общественность на заморозку конфликта, считает дипломат.
Владимир Огрызко
Кремль теряет управляемость процессами и стремится заморозить войну из - за мирных инициатив - Владимир Огрызко / Главред

Страна-агрессор Россия не оставляет попыток выиграть время. Именно поэтому она все активнее пытается побудить западных лидеров к началу мирных переговоров. В частности, о рассмотрении такой возможности недавно в очередной раз заявили в Ватикане, Китае и в Венгрии.
В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, имеют ли перспективы мирные инициативы Китая и Ватикана, почему Орбан подыгрывает России, и почему распад России может начаться уже в скором времени.

В последнее время стало звучать очень много заявлений от иностранных лидеров относительно мирных переговоров. Для чего, по вашему мнению, они так активно подыгрывают России, и какова цель этих заявлений?

Все эти движения, которые мы наблюдаем на протяжении последних недель относительно мирных переговоров являются ничем иным, как последней отчаянной попыткой Москвы как-то мобилизовать мировое общественное мнение на заморозку конфликта. Потому что если проанализировать все эти предложения от китайских, африканских, бразильских, индонезийских и завуалированных ватиканских "миротворцев", то ничего, кроме желания остановиться там, где остановилась Россия, в них нет. То есть это кощунственная и абсолютно циничная позиция, которая не имеет под собой никакой правовой основы, и является издевательством над здравым смыслом и международным правом. Поэтому никаких вариантов для этих проектов нет-их, в первую очередь, не примет Украина. Их не принимает и Запад, кроме особо приближенных к Путину режимов в Европе. Поэтому шансов у этих инициатив нет.

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Не могли бы вы разъяснить, для чего это нужно Китаю? Ведь также звучали скандальные заявления от спецпредставителя Китая, а еще раньше активно продвигали так называемые 12 шагов мирного урегулирования. Для чего ему это именно в таком ключе?

Китай смотрит на перспективу и понимает, что как бы там ни было, но он превращается в важный центр силы глобального характера. А это значит иметь большое количество сторонников среди стран, которые понимают или поддерживают твою линию. Какая линия может быть поддержана-агрессивная или миротворческая? Безусловно, миротворческая. И если смотреть на планы Китая в отношении многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и проанализировать, что Китай во всех этих регионах ведет интенсивную экономическую экспансию, то ее надо дополнить чем-то приятно политическим. И эта "приятность" заключается в роли Китая как миротворца. Что он за мир, за "все хорошее против всего плохого". Потому что кто же не поддержит такой правильной точки зрения? Поэтому сейчас Китаю надо подать себя в роли миротворца, который призывает обе стороны урегулировать "внутриукраинский кризис" и другой бред, который они не стыдятся говорить. Благо, что в поездках по Европе он получил то, что и должен был получить – откоша, с чем успешно вернулся в Пекин. Поэтому здесь так же все лежит на ладони.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Вы упоминали о европейских лидерах, которые придерживаются идей РФ. Еще один яркий случай – ситуация с венгерским роликом да и вообще венгерская политика последних лет. Есть какие-то рычаги влияния на Венгрию - возможны ли они в такой ситуации, поскольку Венгрия повторяет все российские нарративы?

Здесь нам надо смотреть немного глубже, чтобы понимать, почему так происходит, и Венгрия и лично Орбан ведет такую линию. Но это тема либо для глубоких журналистских расследований, либо для расследований специальных служб, которые могут проанализировать то, что происходило лет 25 назад, внутри 1990-х, и могут выйти на тесные контакты нынешнего венгерского руководства с российской мафией. Видимо, там нужно начинать искать ответы на вопрос, почему руководство Венгрии сегодня является таковым. Потому что эта русская мафия поделилась с российскими властями чрезвычайно чувствительной информацией, которой можно шантажировать и управлять теми или иными политиками. Собственно, именно это сейчас и происходит. Другой причины я не вижу, особенно если проанализировать начало политической карьеры Орбана, когда он был проевропейским, супердемократическим и антироссийским, а после этого изменил позицию на 180 градусов. А ведь мы знаем, что в политике "а вдруг" не бывает – за этим обязательно стоит нечто, заставляющее политика начинать петь совсем другую арию. А обычно это компромат, зависимость (чем и пользуются).

На данном этапе среди европейских лидеров много таких, на кого у русской мафии есть компромат?

Здесь не у русской мафии, а у российских спецслужб, потому что русская мафия иногда просто делится тем, что имеет, а уж спецслужбы это используют. Относительно того, много или мало, давайте просто вспомним, каким образом ведущие европейские лидеры реагировали на вопиющий факт 21 века – аннексию Крыма как части независимого государства Украины, а затем начатую войну на Донбассе. Мы услышали встревоженности, увидели формальные санкции, которые для России не имели значения, и продолжение заглядывания в глаза и призывы о том, чтобы Путин не потерял лицо. Именно из этого можно сделать очень далеко идущие выводы относительно того, сколько таких людей есть на Западе. И их много.

Учитывая то, что заявления о мирных переговорах звучат все чаще, какие риски это создает для Украины?

Никаких рисков, потому что все прекрасно понимают, что это последние попытки Кремля что-то изменить. На это серьезные игроки уже реагировать не будут и не хотят. Поэтому я не вижу здесь никаких рисков в непосредственном исполнении. Думаю, что все эти турне Лаврова по Африке и глобальному югу лишь подчеркивают, что союзников в России становится все меньше. И если даже в самой бедной стране мира, Бурунди, ему деликатно дают понять, что не будут его поддерживать, это свидетельствует о том, что ресурсов у Кремля уже действительно не осталось. Так что все это сказки о белом бычке.

Тогда возникает встречный вопрос - если в Кремле, возможно, начинают понемногу понимать, что у них не получается то, что они хотят, насколько у них еще есть запаса отбиваться и не признавать провала? Как надолго у них хватит задора?

Его хватит ровно настолько, сколько есть "железа", которое еще может двигаться и стрелять. Это если брать во внимание военную технику, самолеты, танки, артиллерийские системы и тому подобное. А вот насколько хватит политического пыла - другой вопрос. Мне кажется, что сейчас Россия подошла к пределу, и в результате украинского наступления, которое мы еще ждем, у РФ начнется период полураспада, а затем и распада. Или в лучшем случае – перехода к смене политического режима, по которому полураспад и полный распад все равно произойдут. Поэтому Россия в этом плане свой запас уже исчерпала – это мы видим в реакции Кремля на ситуацию в Белгородской области и другие события. Это говорит о том, что режим больше не может управлять так, как раньше, и теряет способность управлять. А это-первый признак развала системы. Потому что если "центр" не управляет ситуацией, то система не выдерживает и начинает рушиться на глазах. Поэтому, думаю, мы на пороге очень серьезных внутренне российских, а, значит, и геополитических изменений.

Кстати, о ситуации с Белгородом. Выглядит ли она как начало гражданской войны в России - можно ли ее так трактовать?

Сейчас многие используют этот термин. И мне кажется, что это в некоторой степени троллинг. Помните, когда после событий на Донбассе в 2014 году российская пропаганда кричала о "гражданской войне" в Украине, когда "одна часть страны воюет против другой". Сейчас это просто перебрасывается на московскую аудиторию. Так же, как и разговоры о военторгах, где можно купить танки и БТРы. Поэтому это пока больше вариант психологической войны, а до гражданской войны в РФ еще не дошло. Но это вовсе не значит, что до нее не дойдет, особенно учитывая, что в России уже создали несколько карманных армий. А их создают лишь для того, чтобы либо оборонять честно награбленное, либо грабить дальше. А это без стрельбы не обходится. Поэтому исключать этого не нужно, а в наших национальных интересах было бы очень хорошо, если бы это началось как можно скорее.

Владимир Огрызко мирные переговоры с Россией
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