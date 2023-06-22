Путин боится наступления ВСУ, в Кремле искрит и готовится перезагрузка власти - Сотник

Россия будет пытаться взорвать Запорожскую АЭС и Крымский Титан, Путин хочет мстить Украине, которая не покорилась людоеду, считает Александр Сотник.

https://glavred.info/article/krym-koshcheevo-yayco-putina-rossii-grozit-voyna-s-zapadom-i-perevorot-sotnik-10479574.html Ссылка скопирована

Освобождение Крыма приведет к обнулению Путина, Россия будет держаться за полуостров до последнего – Сотник / Главред

Армия Украины ведет наступательные и оборонительные действия на нескольких участках фронта, выбивая российских оккупантов со своих территорий. Масштабное наступление еще не началось, однако в стране-агрессоре России уже распространяют фейки о провале операции и мнимых "победах" оккупантов. В стремлении остановить наступление ВСУ Москва может пойти на подрыв стратегических объектов и спровоцировать войну с Западом.

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду рассказал, почему Россия усилила агрессивную риторику, объяснил, чем грозит режиму Путина освобождение Украиной Крыма, оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия, пояснил, почему Кремль способен подорвать Крымский Титан и Запорожскую АЭС, назвал условие вступления Запада в войну с РФ и сделал прогноз о завершении войны России против Украины.

Пропаганда России на фоне военных операций ВСУ на фронте впала в очередное бешенство. Теперь вещает якобы о провале контрнаступления Украины, которое еще не началось. Вдруг объявился самоуверенный Путин и даже вспомнил о мифической денацификации Украины. Как вы считаете, с чем связано пропагандистское оживление? Или это агония кремлевского режима?

На самом деле, у Кремля вообще все плохо, а Путину боятся об этом докладывать. На питерском сходняке, который почему-то по недоразумению называют экономическим форумом, он говорил дикие вещи. В частности, Путин заявил об уничтожении пяти систем Patriot, которых Украина, по-моему, получила всего две. Путин не владеет никакой фактажом и не знает, что происходит в Украине и на войне. Ему боятся докладывать, потому что он сразу впадает в истерику.

Человек хотел быстрой прогулки по Украине и планировал взять всю страну так же, как и Крым в 2014 году, якобы без единого выстрела (хотя, на самом деле, в Крыму тогда были погибшие). Однако у него ничего не получилось. Путин устроил схематозы по Херсонской, Запорожской областях, "донбящемуся бомбассу", но все пошло не так. Ничего у России не получается: с оружием – беда, с мясом на прожарку и боеспособностью – тоже. Моральный лик – вообще катастрофа.

Но это не значит, что Украине нужно расслабиться. Я говорю лишь о том, что у России большая печаль, но рассказать о ней вождю там не могут.

Новое заявление сделал Шойгу, в котором пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. Эта риторика вызвана большим страхом потери Крыма. Крымский полуостров, как я всегда говорил, это место, где зарыты ключи победы Украины и то самое кощеево яйцо смерти Путина. Украина при возвращении Крыма обнулит Путина и превратит его в ничто. Поэтому Россия будет до последнего цепляться за Крым и рычать на внешний мир, угрожая всем, чем только можно.

Смотрите видео, в котором Сотник рассказал, как в Кремле боятся контрнаступления ВСУ:

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что он верит в реальность применения Путиным тактического ядерного оружия. Это очень важное заявление, которое несколько меняет акценты. До недавних пор считалось, что все (в том числе, и я), кто говорит об опасности и реальности применения Путиным ядерного оружия – тактического или, не дай Бог, стратегического – алармисты и всепропальщики (я с этой ролью сжился давно и был одним из тех, кто говорил, что Путин обязательно нападет на Украину).

Однако эта позиция, скорее всего, дает способность видеть реальную картину. Путин понимает – у него нет выхода, его может спасти только пребывание у власти. Сейчас построенная им вертикальная конструкция очень сильно шатается, а удар по Крыму может ее опрокинуть. Поэтому, образно говоря, все ружья на стенах, могут начать стрелять. Вот, в чем самая большая опасность.

Однако, я думаю, что Украину, которая уже второй год живет в условиях полномасштабной войны с Россией, никакими ударами не запугать. Шантаж на Киев не действует. Киеву нужно лишь принять как данность наличие опасности и зафиксировать это. Следует быть готовыми к тому, что такая угроза действительно может быть.

Украина уже свела к минимуму усилия шантажистов. Научилась сбивать даже "Кинжалы", про которые в России говорили: "Подачка-неберучка, сбить ракету невозможно". Поэтому пугаться не нужно.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Президент Владимир Зеленский на днях заявил, что Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС. В Главном управлении разведки Минобороны предупредили о подготовке Москвы к подрыву завода Крымский Титан в Армянске. Взрыв на химзаводе хотят устроить, вероятно, для того, чтобы в перспективе попытаться остановить ВСУ у Крымского перешейка. Как вы считаете, Кремль все-таки пойдет на такие действия?

Скажу очень неприятную аксиому – Кремль взорвет все, что заминировано. По крайне мере, Москва попытается это сделать. Все произойдет так же, как и с Каховской ГЭС.

ГЭС – только начало?

Да, безусловно. Подрыв Каховской ГЭС – демоверсия того, что готовит Кремль. Россия заминировала ЗАЭС и Крымский Титан. Я еще пару месяцев назад говорил, что получил инсайд, согласно которому россияне минируют Крымский Титан. Там находятся специалисты в сфере химического оружия, которые приехали из Ростова.

Россия все просчитала, действия реализуются под надзором ра**истских специалистов. Они рассчитали все так, чтобы нанести максимальный ущерб. При этом я не знаю, готовы ли украинские войска в случае взрыва завода в Армянске противодействовать химическому оружию.

Рашисты это сделают, поэтому Украине нужно готовиться.

А ситуацию с Запорожской АЭС даже комментировать не хочется. Мне становится физически плохо, лишь подумав о том, что Россия может это сделать. Такие действия даже страшнее, чем применение тактического ядерного оружия.

Впрочем, ра**исты готовы действовать. Их принцип заключается в следующем: если это не будет моим, так не доставайся же ты никому. Россия здесь следует примеру Гитлера, который надеялся на ядерную бомбу как оружие возмездия. Расставленные мины россияне воспринимают как возмездие. Дескать, если нас там не будет, и мы этого не получим, оно станет ничьим. Будет выжженная земля, зараженная радиоактивными и химическими веществами. На такой земле люди не смогут жить, там не будет ничего расти несколько десятилетий или даже несколько столетий.

Это возмездие, которое готовит Путин. Он ненавидит Украину и хочет отомстить ей за то, что она не дала людоеду втащить себя в пещеру.

Вот и в Беларусь Путин уже отправил ядерное оружие. Это же оружие Путина, а не Лукашенко.

А как вы думаете, с какой целью Россия разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси?

Во-первых, перемещением тактического ядерного оружия Россия все больше всасывает в себя Беларусь. Путин замазывает Минск ядерной темой, тем самым, сильнее притягивая Беларусь к себе.

Во-вторых, размещением ядерного арсенала в Беларуси Путин как бы говорит: если оттуда полетит – это не мы. Тем более Лукашенко постоянно подыгрывает ему. Он давно отдался Путину. Лукашеску и Путлер играют в свою игру, в свой пинг-понг.

Минск ведь давно и полностью зависит от Москвы. Поэтому Лукашенко подыгрывает Путину и говорит: ядерное оружие – мое, это я буду принимать решение и жахну. Биба и Боба устроили парный конферанс, но все прекрасно понимают, что решение в случае применения оружия будет исходить из Кремля. Все понимают, что из Беларуси до того же Вильнюса совсем другое подлетное время, хотя есть и Калининград. И когда ядерное оружие будет нацелено на Польшу и страны Балтии сразу с двух сторон, тревога будет уже в два раза сильнее.

На форуме в Санкт-Петербурге Путин сказал, что Россия будет рассматривать вариант нанесения удара по авиабазам F-16, которые будут размещены за пределами Украины, и тогда НАТО может стать прямым участником войны. О чем свидетельствуют эти слова Путина? Если раньше Москва не наносила ударов по тем линиям военной логистики Украины, которые находятся на Западе, то как сейчас Кремль на это решится?

Если говорить в двух словах, риторика Путина предполагает следующее: мы готовы идти до конца. Мол, если махач, то махач. Будем махаться в подворотне, кто чем сможет. Нам будет капец, но и Европе не поздоровится.

Обратите внимание на статью лысого черепа, пещерного политолога Сергея Караганова. Публикация появилась не просто так, а перед выступлением Путина на питерском сходняке. В статье Караганов написал, что необходимо нанести ядерный удар по Западу, чтобы спасти будущее всего человечества. Дескать, западный мир, своим презрением к исконным традициям человечества, представляет всеобщую угрозу. Это очень мохнатая цепочка, через которую сложно пробраться. Венчает все ядерное оружие.

Напомню, что специалисты по химической защите и ядерному оружию сразу же назвали статью Караганова полным бредом. В случае ядерного удара человечество столкнется с заражениями и язвами такого масштаба, что будет непонятно, как дальше в таких условиях жить.

Последствия непредсказуемые.

Конечно.

И статья Караганова достигла нужного Москве эффекта. Перед появлением кремлевской крысы атмосфера была разогрета до необходимого градуса. Украина пока не может принять истребители F-16, поскольку нет нужных для этого взлетно-посадочных полос. Поэтому самолеты будут находиться где-то в Польше или Германии. И заявление Путина в условиях такой атмосферы должно дико пугать.

Однако психология человека устроена так, что если его очень долго пугать, однажды метод перестанет действовать. Пацаны так перегрели атмосферу своим шантажом, что всем уже просто плевать. В целом настроение уже такое: слушай, как ты уже задолбал своими угрозами – ну, давай. Однако никто, конечно же, к таким действиям не призывает.

В действиях Кремля не надо искать логику. Искать рацио у этих организмов – большая ошибка, поскольку рациональности в них нет. Если бы они действовали исходя из рациональных мотивов, они бы не нападали на Украину. У Москвы есть только желание – захватывать. Не получилось захватить – надо отомстить.

Как вы думаете, почему Россия пошла на полномасштабную войну против Украины?

Для объяснения войны нужно говорить о многих составляющих. Это и мистицизм Путина, и его стремление войти в историю и, что называется, мужик сошел с ума уже давным-давно. Он поверил, что является новым Иваном Грозным, а на деле оказался Вованом Грязным. Здесь можно говорить и о сумасшествии его окружения, которое действительно было готово к войне и делило между собой должности: кто будет губернатором Одесской области, кто Харьковом рулить…

Также нельзя забывать и о факторе воровства среди генералов. Даже Медведчук там освоил каких-то 5 миллиардов долларов и убедил путло, что российскую армию будут встречать с цветочками.

Таким образом, было множество всяких факторов, которые убедили Путина: эту девушку пора брать, она созрела. Но получилось совсем наоборот.

Путин на форуме в Петербурге по-хамски обозвал Зеленского "позором еврейского народа". Какая цель была у этих слов?

Путин должен был что-то ляпнуть. Не обращайте внимания на пассажи этого психопата. Не получается у него унизить Зеленского, ну хотя бы так. Это уже он перед своими пацанами хочет кого-то заочно унизить. Я бы посмотрел, что бы он сказал Зеленскому, глядя в глаза. Однако Путин этого не сделает. Даже Порошенко в глаза он не посмотрит. Путин вообще побоится прямо смотреть в глаза украинцу.

Как бы повел себя Путин в Москве, если бы оказался в ситуации, с которой столкнулся Зеленский?

Путин всегда исчезает, когда происходят катастрофы или какое-то чрезвычайное происшествие. Его и днем с огнем не найти, стирается ластиком. Это действительно очень трусливое существо. Оно решилось на такую войну только потому, чтобы было уверено в своей безнаказанности.

Эти пацаны творят беспредел только в тех случаях, когда чувствуют свою безнаказанность и понимают, что им за это ничего не будет.

Пока не ударят в ответ.

Да, поэтому я очень надеюсь, что Запад наконец-то снимет маску, мордочку озабоченности, и даст Кремлю адекватный ответ. Давно призываю западный мир отвечать и не бояться.

Наверное, Запад ничему не научила история с Каховской ГЭС. Я не знаю, станет ли взрыв на заводе в Армянске поводом для применения 5-й статьи НАТО, однако взрыв на Запорожской АЭС, безусловно, к этому приведет.

Однако вопрос в том, решится ли Запад пойти на такой шаг.

Думаю, решится. Тогда уже не будет никаких правил и ограничений. Все будет сорвано.

В таком случае будет прямая война Запада с Россией?

На мой взгляд, такой вариант развития событий рассматривается в США и странах НАТО.

Насколько я понимаю, возможен вариант участия в такой войне некоторых стран НАТО вне Альянса, однако с согласия блока.

Да, такие разговоры были. Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен уже обмолвился, что Польша и страны Балтии готовы ввести свой контингент войск на территорию Украины. Полагаю, это один из тех вариантов, которые рассматриваются и могут быть реализованы.

В России продолжается конфликт Минобороны и ЧВК Вагнера. До 1 июля, когда все наемники должны подписать контракты с ведомством, осталось недолго. Мы уже наблюдали, как конфронтация привела едва ли не к вооруженному конфликту. Как вы оцениваете ситуацию?

Я считаю, здесь будет два варианта – либо они договорятся, либо конфликт продолжится. Путину конфликт Минобороны и Пригожина одновременно как выгоден, так и не выгоден. С одной стороны, конфронтация работает на дестабилизацию, но с другой – сохраняется система сдержек и противовесов. На Шойгу есть Пригожин, а на Пригожина – Шойгу. Вот они между собой и конфликтуют.

Конечно, конфронтация не на пользу Путину. Мне кажется, он придет к Соломонову решению, когда будет определен статус так называемых ЧВК в рамках государства, и Шойгу скажут: отвали от Пригожина.

Посмотрим, что произойдет. Ситуация очень шаткая – на скотобазе все может случиться.

По моим наблюдениям, внутри Кремля что-то искрит. Разные группировки начинают воевать друг против друга и явно что-то замышляют. Возможно, готовятся к системной перезагрузке.

Сейчас все в Кремле боятся реального контрнаступления Украины. Никто не понимает, было или не было контрнаступление, или это была разведка боем. Все очень напряжены и ждут.

Мощный удар, к примеру, по Крыму, может решительно опрокинуть всю конструкцию. Тогда начнется хаос, который невозможно будет контролировать.

После возвращения Крыма в Украину в Кремле начнутся неконтролируемые процессы, которые приведут к дворцовому перевороту и другим подобным сценария?

Да, конечно. Диктаторы не просто смертны – они внезапно смертны.

Как вы оцениваете роль Пригожина, насколько он влиятелен? Какие ставит цели, и кто за ним стоит?

Безусловно, Пригожин является несамостоятельной фигурой. Обратите внимание – у него не только ЧВК, но и фабрика троллей. Пригожин четко действует на определенной информационной поляне и грамотно себя продвигает. Поэтому едва поступила команда "Вперед, Евгений Викторович", он взял под козырек и пошел.

У меня есть информация, что Пригожина поддерживают королевские – группа Сергея Королева, который является заместителем Бортникова (директора ФСБ, – ред.). Пригожин какое-то время был вхож к Путину, однако сейчас Путин никого не допускает близко к телу. Даже военкоры до встречи с ним сидели две недели на карантине.

Подчеркиваю, Пригожин – несамостоятельная фигура. Если его отыгрывают, значит, в данный момент он необходим.

Скорее всего, конфликт идет не между Пригожиным и Минобороны РФ, а Минобороны и ФСБ?

И частью ФСБ.

Одной из групп внутри спецслужбы?

Да, конечно.

Таким образом, политических перспектив у Пригожина нет и это просто временный проект?

В нужный момент Пригожина очень грамотно могилизируют, потому что революция пожирает своих детей. Изменения в системе тоже требуют определенных жертв.

А куда денется ЧВК Вагнер? Боевиков отправят в Африку или группировка прекратит существование?

Сегодня вся Россия – отчасти ЧВК Вагнер. Недаром Пригожин так популярен среди россиян, ведь у них процветает движение АУЕ (Арестантский уклад един, – ред.). Я это называю АУЕвшая Россия – глубоко криминальная пещера с бесконвойниками и осужденными, и, конечно же, с ВОХРой и тюремной администрацией.

Поэтому ЧВК никуда не денется. ЧВК Вагнер – это в мозгах у мохнатиков.

Когда и на базе какого сценария завершится война в Украине?

Я по-прежнему полагаю, что горячая фаза войны завершится до конца 2023 года. Новостной фон и информационная картина мира, за которыми я слежу, подсказывают мне, что все может закончиться до конца этого года.

Как будет дальше и какие сюжетные повороты нас ждут – вопрос уже не ко мне. Матушка история умнее нас.