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Контрнаступление ВСУ и распад РФ: эксперт рассказал, как "нокаутировать" Путина

Андрей Ганчук
5 июня 2023, 04:50
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Время на стороне Украины – Россия слабеет, а ВСУ усиливаются и нанесут удар в случае, если оккупанты не пойдут на "жест доброй воли", считает Михаил Притула.
Путин, ВСУ
Контрнаступление ВСУ станет "нокаутом" для Путина - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 53-я ОМБр

Контрнаступление сил обороны Украины в определенной мере уже идет. Параллельно начался распад страны-агрессора России. Идет ослабление российских оккупационных войск и власти. Если захватчики со временем не пойдут на "жест доброй воли", произойдет наступление, которое нокаутирует Владимира Путина. Об этом заявил военный эксперт Михаил Притула.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что контрнаступательная операция ВСУ в некоторой мере уже идет. Параллельно начинаются процессы распада государства-оккупанта Российской Федерации.

"Я бы сказал, что уже идет наступление. Но оно не такое, каким его ждут. Также есть уже начавшийся процесс распада России. Может, кто-то ожидал, что будет штыковая атака. Нет, это несколько иной путь. Наступление идет в том, что российские власти слабеют. "Рублевка" перестала нормально спать. Это уже элементы большого освобождения территорий", - отметил Притула.

По словам эксперта, масштабных операций пока проводится не будет – никто не торопится: время работает на Украину, а Россия ослабевает. Пока нельзя сказать, что РФ вот-вот распадется, но уже происходят события, которые подрывают авторитет Путина.

Также он добавил, что один из ударов по власти РФ в определенный момент может стать критическим, а контрнаступление ВСУ способно "нокаутировать" Путина.

"Кто говорил, что контрнаступление должно быть весной? Может, это чьи-то хотелки были. Сначала идет ослабление русской армии и власти. А потом, если не будет жеста доброй воли, украинская армия пойдет в наступление. Торопиться никто не будет", - подчеркнул Михаил Притула.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о 2 контрнаступлениях армии Украины:

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ уже готовы начать контрнаступление. По словам гаранта, Киев не получил все оружие, которое было нужно, но ждать еще месяц украинские войска уже не могут.

Глава Минобороны Алексей Резников считает, что армия Украины может пойти в наступление сразу на нескольких участках фронта. Войска в процессе военной операции будут освобождать свои территории и не пойдут в Россию.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов сказал, что, несмотря на усиление ракетных ударов со стороны РФ, Москве не удалось сорвать подготовку Украины к контрнаступлению. Организация военной операции идет по плану.

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