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Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: Резников о сценарии контрнаступления

Алексей Тесля
30 мая 2023, 12:58 обновлено 30 мая, 12:58
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ВСУ не имеют намерения атаковать приграничные территории России, подчеркнул министр обороны.
Алексей Резников, ВСУ
Алексей Резников рассказал о сценарии контрнаступления ВСУ / 28-я ОМБр, УНИАН

Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке. Свое мнение он высказал в интервью Funke Mediengruppe.

При этом глава Минобороны подчеркнул, что ВСУ не имеют намерения атаковать приграничные территории России, подчеркивая соблюдение украинской стороной международных норм и принципов.

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Он пояснил, что Украине не "нужна российская земля", а нужны "хорошие отношения" с РФ, добавив, что Украина не намерена нападать на территорию РФ.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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Алексей Резников война России и Украины контрнаступление ВСУ
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