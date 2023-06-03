ВСУ готовы к контрнаступлению на врага - Зеленский

ВСУ уже готовы к контрнаступлению на позиции русских оккупантов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal
"Я считаю, что на сегодняшний день мы уже готовы это делать", – сказал он.
Зеленский также отметил, что несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, ждать еще месяц уже невозможно.
По словам украинского лидера, у русских оккупантов по-прежнему преимущество в воздухе. И, если небо не расчищено от вражеских самолетов, то это означает, что "может погибнуть много солдат во время контрнаступления".
"Не знаю точно, сколько времени это займет и какую цену мы заплатим", – подытожил президент Украины.
Подготовка контрнаступления ВСУ
Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил ранее министр обороны Алексей Резников.
По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.
Напомним, ранее Резников также заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.
Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.
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