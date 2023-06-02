"Это не кино": Зеленский высказался о вероятных сроках контрнаступления ВСУ

Деоккупация территорий - это и есть результат контрнаступления, пояснил президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал сроки контрнаступления / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Владимир Зеленский высказался о вероятных сроках ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, Россия должна увидеть и ощутить предстоящее украинское контрнаступление. Об этом он заявил на пресс-конференции с эстонским президентом Аланом Карисом.

Глава государства убежден, что эта цель является одной из приоритетных для нашей страны.

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"Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления", — отметил он.

Зеленский добавил, что когда наши защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил ранее министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

Напомним, ранее Резников также заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

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