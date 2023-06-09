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БНР на Белгородчине и парад республик: Свитан сделал прогноз о распаде России

Андрей Ганчук
9 июня 2023, 15:42 обновлено 9 июня, 15:48
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Ополченцы России в Белгородской области могут создать республику по сепаратистскому сценарию, который применил режим Путина в Украине, считает Роман Свитан.
Свитан, Белгородская область
Добровольцы могут объявить в Белгородской области БНР и найти тяжелое вооружение в военторгах - Свитан / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Российские добровольцы на Белгородчине могут дойти до Белгорода и создать там Белгородскую народную республику. В дальнейшем суверенные образования могут появиться как минимум в Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на Кубани. Здоровый сепаратизм приведет к развалу страны-агрессора России, и сейчас все только начинается. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ополченцы способны добиться своих целей в том случае, если будут действовать по сценарию агрессора России, который Москва применила в 2014 году против Украины.

"Добровольцы России достигнут своих целей в Белгородской области, если будут действовать по схеме, которую использовали Путин и Москва против Украины. Тогда россияне применили свои вооруженные силы на нашей территории – в Крыму и на Донбассе – создали на коленке "Донецкую народную республику" и рассказали всему миру сказку о шахтерах Донбасса, которые якобы нашли военную технику и вооружение в военторгах. Сепаратистская программа, реализованная Россией в Украине, сработает уже в Белгородской области", - отметил Свитан.

Согласно сценарию, ополченцы, которые зашли на территорию Белгородской народной республики, на скорую руку прописывают референдум, устанавливают БНР, выбирают премьера, условного "Бородая", как это было в Донецке в 2014 году, и декларируют освобождение Белгородской республики с выходом из состава Российской Федерации", - отметил Свитан.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ополченцы могут объявить республику на Белгородчине:

По его словам, в таком случае ополченцы найдут в военторгах танки, самолеты, ракеты и другие вооружения. Путем Белгородской республики, в свою очередь, пойдут как минимум и другие регионы России – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области и Кубань.

"Если добровольцы пойдут по такому пути, они найдут военторги в Белгородской народной республике. Шахтеры обнаружат танки, самолеты, взрывчатку, ракеты и другое вооружение. Все, как было в Донецке. Затем они начнут освобождение БНР. Там уже их могут поддержать соседние области – будущие Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская республики и Кубань. Можно будет дойти даже до Свободной Бурятии, которая, в свою очередь, будет готова создать сухопутный коридор – от Азова до Байкала", - добавил полковник запаса.

Как полагает эксперт, такие события приведут к распаду РФ.

"Сейчас все только начинается. Здоровый сепаратизм приведет к развалу России, такие события одобрят Украина и мировое сообщество", - подчеркнул Роман Свитан.

Военная операция ополченцев России в Белгородской области

Военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят в Белгородской области операцию, которая направлена на демилитаризацию региона. Добровольцы ведут боевые действия в пригороде Шебекино – Новой Таволжанке и других населенных пунктах на территории страны-агрессора РФ.

По оценкам аналитиков DeepState, добровольцы на Белгородчине создали серую зону более чем в 10 квадратных километров. Силовые структуры РФ не контролируют КПП Шебекино на границе с Украиной.

В Институте изучения войны считают, что Кремль не понимает, как действовать в Белгородской области. В информационном пространстве России царит хаос, паника и критика центральных властей.

Другие новости:

война России и Украины Роман Свитан Белгородская область БНР
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