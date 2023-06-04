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Русские и польские добровольцы зашли в Шебекино: в Сети появилось заявление

Дмитрий Видоменко
4 июня 2023, 13:26
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"Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" заявили, что заходят в городскую застройку Шебекино (Белгородская область).
Шебекино, русские добровльцы
Русские добровольцы говорят, что с боями заходят в Шебекино, / коллаж Главред, скриншоты из видео

Участники организация "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России" заявили, что заходят в пригороды населенного пункта Шебекино, который расположен в Белгородской области страны-агрессора РФ. Об этом они написали на своем канале в мессенджере Telegram.

Члены РДК отмечают, что они заходят в пригород с боями.

Официальные российские власти такую информацию пока не комментировали. Однако губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в ночь с 3 на 4 июня регион снова обстреливали. По словам чиновника, под огонь попали Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Он также призвал жителей населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, эвакуироваться.

видео дня

Немногим позднее представители "Польского добровольческого корпуса" заявили, что тоде участвуют в рейде на Шебекино. И выложили в Сеть видеодоказательства.

Шебекино
Польские добровольцы тоже участвуют в рейде на Шебекино / скриншот из видео

Операция добровольцев России в Белгородской области

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России 22 мая опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области. Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В Министерстве обороны оккупантов РФ 23 мая заявили, что российские войска, дескать, "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

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