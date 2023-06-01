Первые аресты, пил ли охранник: новые подробности по делу о закрытом укрытии в Киеве

Охранник поликлиники, который не открыл убежище во время воздушной тревоги в Киеве, прошел медицинское освидетельствование.

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Охранник был трезвым в момент ракетной атаки на Киев / Коллаж: Главред, фото: КГВА, facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в результате падения обломков на поликлинику, в укрытие которого не могли попасть жители столицы, погибли 3 человека. Муж погибшей женщины утверждает, что охранник, который должен был дежурить в ту ночь, якобы был пьян и закрылся в учреждении, так и не открыв убежище. Позже мужчину отправили на медосмотр. Об этом заявили в полиции Киева, сообщает ТСН.

"Пьяный" охранник прошел медицинское освидетельствование. Оказалось, что в момент ракетного удара мужчина был в трезвом состоянии. Такой результат показал прибор "Драгер".

"Правоохранители ожидают дополнительно результаты анализов", — говорится в сообщении.

Известно, что в эту ночь под укрытием поликлиники погибла 33-летняя Наталья, которая вместе со своей дочерью бежала в укрытие, чтобы спрятаться. 9-летняя девочка, которую женщина накрыла собой, пока даже не догадывается о смерти мамы.

"Она еще не знает, я ей сказал, что все хорошо и отвел к бабушке. Очень тяжело, честно…", — сказал со слезами муж погибшей Натальи.

Первые аресты

Позже стало известно о том, что правоохранители арестовали четверых человек - 3 чиновника и охранника. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

Чиновникам сообщат о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжелые последствия, а охраннику - в оставлении в опасности, повлекшее смерть.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

Смотрите видео Главреда об обстреле Киева в ночь на 1 июня:

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