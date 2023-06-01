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"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня

Анна Ярославская
1 июня 2023, 08:30 обновлено 1 июня, 08:33
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Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла к укрытию, которое оказалось закрыто.
Муж погибшей киевлянки Ярослав
Ярослав потерял жену во время ракетной атаки РФ 1 июня / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Суспільне

Ночью 1 июня страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву с применением 10 ракет Искандер. В Деснянском районе столицы погибли три человека. Ярослав, муж одной из погибших, рассказал, что женщина погибла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто.

По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги, пишет Суспільне.

По словам Ярослава, вместе с женой и ребенком он пошел к укрытию на улице в Деснянском районе столицы.

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"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали, там были женщины, дети, но никто не открыл", — говорит мужчина.

Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть двери, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Также погибли еще два человека, среди которых — ребенок. Обломки упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

Смотрите видео - Житель Киева рассказал о ракетной атаке на Киев ночью 1 июня:

Скриншот

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около трех ночи в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы.

По последним данным КГВА, в Деснянском районе 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

В Днепровском районе 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, в том числе 1 ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты применили ракеты малой дальности "Искандер" против гражданской и критической инфраструктуры Киевской области.

По предварительной информации, 10 из 10 ракет уничтожены ВВС Украины.

Вероятность ракетных и авиационных ударов по Украине остается очень высокой, добавили в Генштабе.

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Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок, которые также шли в укрытие. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести.

новости Киева война в Украине война России и Украины ракетный удар
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