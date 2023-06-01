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Ракетный удар по Киеву 1 июня: РФ убила три человека, из них один - ребенок

Анна Ярославская
1 июня 2023, 06:33 обновлено 1 июня, 07:23
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В результате ночной атаки россиян на столицу Украины погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города.
Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву оккупанты нанесли в ночь на 1 июня / Коллаж: Главред, фото: КГВА

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около трех ночи в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах.

"Первый день лета. День защиты детей. А оккупанты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей. Эта атака связана с применением агрессором вероятно, оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования", – написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Позже подробности ночной атаки сообщили Киевской городской военной администрации.

видео дня

По данным КГВА, в результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города.

В Деснянском районе:

Погибли 3 человека, из них 2 детей (возраст 5-6 и 12-13 лет).

7 человек госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте.

Поврежден жилой дом – выбитые окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Также зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику. Кроме того, обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери.

В участковом пункте полиции в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Днепровский район:

3 человека пострадали, двое из них госпитализированы.

В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Обломки упали на административное здание, есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели. Зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Дарницкий район:

Информация о пострадавших в настоящее время отсутствует.

В одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.

Поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Обломки упали на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже и падение обломков во дворах домов на проезжей части.

  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА

Ракетная атака на Киев. Уточненная информация по состоянию на 7:00

Пострадавшие:

Деснянский район: 3 погибших, из них 1 ребенок (2012 г.р.) и 10 человек травмированы, из них 1 ребенок.

Днепровский район: 2 человека травмированы.

Всего: 3 погибших, из них 1 ребенок и 10 человек травмированы, в том числе 1 ребенок.

Скриншот

Ночная атака дронов на Украину

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева. В частности, в столице Украины ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан.

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