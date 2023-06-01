"Ребенок потерял маму": свекровь погибшей киевлянки эмоционально обратилась к Кличко

Женщина заявила, что слова некоторых свидетелей – это ложь. Она отметила, что на самом деле никто не смог попасть в укрытие во время ночной атаки.

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Свекровь погибшей от атаки РФ женщины эмоционально обратилась к Кличко/ коллаж: Главред, фото: ТСН, Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

Свекровь 34-летней женщины, погибшей в результате ракетного удара страны-агрессора России по Украине в ночь на 1 июня, эмоционально обратилась к мэру Киева Виталию Кличко. Она призвала назвать имя виновного в том, что укрытие, куда пытались попасть люди во время атаки, было закрытым. Также женщина подчеркнула, что нужно наказать не только охранника, который не отпирал дверь, но и тех, кто его трудоустроил.

Соответствующее видео обнародовали корреспонденты сайта ТСН.uа. Свекровь погибшей женщины подчеркнула, что из-за ситуации, которая произошла ночью, теперь непонятно, куда людям прятаться вместе с детьми во время ракетных атак России.

"У меня невесточки нет золотой. Я понимаю, что это геноцид, это Россия. А что у нас делается, вы не знаете? Где наши бомбоубежища? Куда нам прятаться с детками нашими? Сегодня день детей! Это защита детей? Я всю жизнь работала, каждый день, и это – защита моей страны? Это защита моей внучки? Кто виноват в том, что погибла моя невестка?" – сказала женщина.

Также она подчеркнула, что слова некоторых свидетелей о том, что якобы кто-то из местных жителей смог попасть в укрытие, не соответствуют действительности. Она назвала это ложью и отметила, что двери поликлиники были закрыты, когда люди прибежали туда, чтобы спрятаться от ракетной атаки.

"Она была молодая, красивая женщина. А теперь нет у ребенка мамы. Охранник, та сволочь, которая закрылась. И говорили, что там половина людей зашла, а другие не зашли – ложь всё, ложь... Скажите, что это такое? Поликлиника закрыта! Укрытие, которое должно быть открыто, и они всегда туда бегали. Как такое может быть?", — обратилась свекровь погибшей женщины к Кличко.

Смотрите видео, как свекровь погибшей в результате атаки РФ женщины эмоционально обратилась к Кличко:

Патрульные ночью будут объезжать укрытия в Киеве во время тревоги

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что теперь патрульные полицейские ночью во время воздушной тревоги будут объезжать укрытия украинской столицы.

"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города, и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам", – написал Кличко в Telegram.

Правоохранители проводят следственные действия

В Киевской городской военной администрации сообщили, что правоохранители проводят следственные действия в поликлинике Деснянского района, возле которой во время ракетной атаки в ночь на 1 июня погибли две женщины и 9-летняя девочка. Были возбуждены уголовные дела.

В КГВА отмечают, что обломок ракеты упал возле входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. Следствие сейчас устанавливает, было ли закрытым укрытие, в которое пытались попасть люди.

Кличко просит отстранить главу Деснянского района

Тем временем мэр города Виталий Кличко дал распоряжение главам районов Киева проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города. Кроме этого, он призвал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянского района.

"Обратился в Офис президента и в правительство, которые согласовывают назначение и увольнение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека. Отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", – заявил Кличко.

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

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