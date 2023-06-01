Лукашенко цинично пожалел, что Путин "слишком поздно" напал на Украину

Украина за годы гибридной войны со страной-агрессором Россией создала боеспособные вооруженные силы, сказал воображаемый глава Беларуси Александр Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что Россия, мол, "опоздала с нападением на Украину" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страна-оккупант Россия, дескать, "допустила ошибку", что не пошла полномасштабной войной против Украины раньше. По его словам, за годы гибридной войны Москвы с Киевом украинское государство создало боеспособную армию.

Как сообщает пропагандистское белорусское агентство Белта, директор республики сказал, что война, дескать "была неизбежной" и, мол, могла начаться позже, но уже в худших условиях для агрессора России и подконтрольной Москве Беларуси.

По словам Лукашенко, оккупанты могли напасть на Украину раньше. И то, что Россия не напала несколькими годами раньше, мол, "стало ошибкой Москвы". А теперь Украина построила сильную армию и готова отражать вражескую военную агрессию.

"Все к этому шло (к нападению России на Украину, - ред). Единственная, наверное, наша ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 годах, когда не было ни армии у Украины, ни готовности… Все хотели мирно как-то урегулировать. А они за это время создавали боеспособные вооруженные силы", - подчеркнул непризнанный руководитель РБ Александр Лукашенко.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что война будет продолжаться до победы Украины над страной-оккупантом Россией.

По его словам, Москва должна капитулировать и вывести войска с захваченных украинских территорий.

Министр обороны Алексей Резников считает, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

Как уточнил глава Минобороны, ВСУ не пойдут на территорию России и будут освобождать исключительно свои земли.

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что Украина в скором времени продемонстрирует впечатляющие возможности своих Вооруженных сил.

По мнению политика, армия Украины уже в этом году отбросит оккупантов и вернет под свой контроль стратегически важные позиции.

Смотрите видео, в котором Маломуж заявил, что Путин может убрать Лукашенко:

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