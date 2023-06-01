"До нашей победы!": Зеленский назвал сроки завершения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, высказался о сроках войны. По его словам, война в Украине будет продолжаться до победы украинцев.
При этом глава государства подчеркнул, что закончить войну скорее могла бы помочь страна-агрессор Россия. Все, что нужно сделать РФ - это капитулировать.
"До нашей победы!" – сказал Зеленский в эфире западных СМИ, отвечая на вопрос, как долго продлится война Украине.
Вместе с тем президент украинского государства отметил, что РФ может остановить боевые действия раньше.
"Если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", – добавил он.
Смотрите видео, как Зеленский прибыл на саммит в Молдове:
Зеленский в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества. В нем также примут участие полсотни европейских президентов и глав правительств.
У президента Украины запланировано много двусторонних встреч, во время которых будут говорить, в частности, о коалиции истребителей и зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.
Персональное участие лидера Украины в этом саммите официально не подтверждали до последнего в целях безопасности.
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