Коалиция истребителей и Patriot для Украины: Зеленский участвует в саммите в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский участвует в саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове.
Участие в саммите, как ожидается, примут пол сотни европейских президентов и глав правительств. Как сообщил Зеленский в Telegram, у него запланировано много двусторонних встреч, во время которых будут говорить, в частности, о коалиции истребителей и зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины.
"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Петриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Всё для защиты нашего будущего", – написал президент Украины.
Как сообщает "Европейская правда", Зеленский уже прибыл на саммит в Молдове и встретился с президентом Молдовы Майей Санду.
Отмечается, что персональное участие лидера Украины в этом саммите официально не подтверждали до последнего в целях безопасности. В МВД Молдовы заявляли, что информация о том, будет ли Зеленский лично принимать участие в мероприятии, должна быть засекречена для безопасности украинского лидера.
Это уже вторая встреча Европейского политического сообщества. На этом мероприятии будут обсуждать совместные усилия ради мира в контексте войны в Украине и связанные с ней кризисы, защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость европейских государств.
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