УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИ

Андрей Ганчук
1 июня 2023, 10:01 обновлено 1 июня, 10:07
6
В столице страны-агрессора Российской Федарции Москве в подвалах жилых домов уже появились инструкции по эвакуации и сбору тревожных чемоданчиков.
Москва
В Москве готовят бомбоубежища / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

В Москве проводится работа над переоборудованием подвалов жилых домов в бомбоубежища. Размещаются инструкции по эвакуации и сбору тревожных чемоданчиков. Проектируется укрытие под главной больницей Кремля.

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал Сирена, в столице подвалы жилых домов переоборудуются в бомбоубежища. Там появляются специальные инструкции, как правильно эвакуироваться и собирать тревожный чемоданчик.

Также появились столы, стулья и что-то наподобие спальных мест.

видео дня
Москва
Инструкции по эвакуации в Москве / Telegram-канал Сирена
Москва
Инструкции по эвакуации в Москве / Telegram-канал Сирена

Между тем на сайте госзакупок РФ 24 мая опубликовали контракт на проектирование бомбоубежища Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение рассчитано на размещение 800 человек.

Смотрите фото и видео, как в Москве готовят бомбоубежища:

Бомбоубежища Москва
В Москве в подвалах жилых домов размещают спальные места / Скриншот Главред

Москву атаковали неизвестные дроны

В ночь на 30 мая столица агрессора РФ Москва была атакована неизвестными БПЛА,на город налетели около 25-30 дронов. Некоторые из них попали в многоэтажные дома, в результате чего были зафиксированы незначительные повреждения.

В социальных сетях россияне написали о "дырявом российском ПВО" и подверглись панике из-за ситуации в Москве. Некоторые призывали оккупантов "ответить Киеву" или "уничтожить украинскую столицу".

Впоследствии выяснилось, что дроны наносили удары неподалеку от резиденции Путина и коттеджов верхушки РФ. Один из дронов остановился в 3 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево. БПЛА заметили недалеко от имений главы Минобороны оккупантов Шойгу и других высокопоставленных лиц.

Другие новости:

новости Москвы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"

08:32 Мир
"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня

"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня

08:30 Украина
Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войны

Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войны

07:56 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:01

В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИ

09:55

Лишь 20% людей решат головоломку за 40 секунд: нужно найти 2 спрятанных предмета

08:32

Ополченцы России пошли на прорыв на Белгородщине: враг заявил об "атаке танками"Видео

08:31

Пригожин будет дерибанить Россию, когда там начнется смутамнение

08:30

"Укрытие просто не открыли": киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июняВидео

РФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июняРФ убила в Киеве 3 человека, из них один - ребенок: что известно о ракетном ударе 1 июня
07:56

Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войныВидео

07:52

Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо "вагнеровцев" - ISW

06:20

Выступил Путин, был он вял и скученмнение

05:23

Любовный гороскоп на июнь 2023: яркие чувства, курортные романы и риск заболеть

Реклама
04:35

Камалия показала, как российская ракета разбила квартиру сестры в КиевеВидео

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

Реклама
17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять