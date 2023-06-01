В Москве и главной больнице Кремля оборудуют бомбоубежища – СМИ

В столице страны-агрессора Российской Федарции Москве в подвалах жилых домов уже появились инструкции по эвакуации и сбору тревожных чемоданчиков.

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В Москве готовят бомбоубежища / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

В Москве проводится работа над переоборудованием подвалов жилых домов в бомбоубежища. Размещаются инструкции по эвакуации и сбору тревожных чемоданчиков. Проектируется укрытие под главной больницей Кремля.

Как сообщает российский оппозиционный Telegram-канал Сирена, в столице подвалы жилых домов переоборудуются в бомбоубежища. Там появляются специальные инструкции, как правильно эвакуироваться и собирать тревожный чемоданчик.

Также появились столы, стулья и что-то наподобие спальных мест.

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Инструкции по эвакуации в Москве / Telegram-канал Сирена

Инструкции по эвакуации в Москве / Telegram-канал Сирена

Между тем на сайте госзакупок РФ 24 мая опубликовали контракт на проектирование бомбоубежища Центральной клинической больницы при Кремле. Помещение рассчитано на размещение 800 человек.

Смотрите фото и видео, как в Москве готовят бомбоубежища:

В Москве в подвалах жилых домов размещают спальные места / Скриншот Главред

Москву атаковали неизвестные дроны

В ночь на 30 мая столица агрессора РФ Москва была атакована неизвестными БПЛА,на город налетели около 25-30 дронов. Некоторые из них попали в многоэтажные дома, в результате чего были зафиксированы незначительные повреждения.

В социальных сетях россияне написали о "дырявом российском ПВО" и подверглись панике из-за ситуации в Москве. Некоторые призывали оккупантов "ответить Киеву" или "уничтожить украинскую столицу".

Впоследствии выяснилось, что дроны наносили удары неподалеку от резиденции Путина и коттеджов верхушки РФ. Один из дронов остановился в 3 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево. БПЛА заметили недалеко от имений главы Минобороны оккупантов Шойгу и других высокопоставленных лиц.

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