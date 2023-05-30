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Атака дронов на Москву: в эпицентре оказались резиденция Путина и имения элиты РФ

Алёна Воронина
30 мая 2023, 11:56 обновлено 30 мая, 12:06
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Один из дронов не долетел всего 3 км до резиденции Путина в Ново-Огарево. Также беспилотники заметили недалеко от мест проживания Шойгу и другой элиты РФ.
Владимир Путин, атака дронами на Москву
В эпицентре атаки дронами на Москву оказались резиденция Путина и имения элиты РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

Утро 30 мая началось для жителей Москвы и Подмосковья со взрывов – на столицу страны-агрессора России была совершена массовая атака беспилотниками. Сообщалось о нескольких попаданиях в многоэтажки – дома получили незначительные повреждения, у их жителей нет серьезных травм. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, к медикам обратились только два человека с несерьезными травмами – им оказали помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Telegram-канал "Можем объяснить", проведя анализ того, где были замечены и сбиты дроны, пришел к выводу, что в эпицентре удара оказались имения путинской элиты.

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При этом авторы паблика обратили внимание, что российское пропагандистское телевидение почти ничего не сообщает об этой атаке, избегая резонансной темы. Отмечается, что это самая масштабная с начала полномасштабной войны РФ против Украины атака беспилотников на Москву и ближайшие к ней территории. Но, несмотря на это, российское телевидение не прервало свои эфиры для специальных выпусков новостей, а когда и сообщало об этом, то не использовало специальную плашку "Срочно", как обычно происходит во время чрезвычайных событий.

В эпицентре атаки дронов оказались имения путинской элиты

Также упомянутый Telegram-канал обратил внимание, что дроны были неподалеку от имений элиты страны-агрессора России, а кое-где едва не добрались до этих имений. В частности, один из беспилотников упал в поселке Ильинское – всего в 3 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево.

"Вероятно, это была психологическая атака, причем на места, населенные путинской элитой. В Москве это престижные юго-западные микрорайоны. В Подмосковье – Рублевское шоссе и его окрестности, где обитают приближенные Путина: олигархи и чиновники", – говорится в сообщении.

В паблике напомнили, что в поселке Знаменское располагается имение друга Путина Геннадия Тимченко, а по соседству с ним – резиденция премьер-министра Михаила Мишустина "Горки-9" и дом бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Помимо этого, недалеко оттуда живут отец губернатора Московской области, сенатор Юрий Воробьев и министр обороны Сергей Шойгу.

Дроны были замечены неподалеку от имений также других представителей российской элиты. Так, рядом с селом Жуковка в КП "Ильинское поле" расположены друг напротив друга поместья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, которые являются одними из ближайших друзей российского диктатора. Возле их особняков расположен дом любовницы Шойгу Елены Шебуновой, неподалеку – имение главы Росгвардии Виктора Золотова и т.п.

Атака дронов на Москву
Атака дронов на Москву/ Telegram "Можем объяснить"

"В Архангельском дом у председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который на днях принес Путину карту Европы с отсутствующей там Украиной (потом оказалась, присутствующей). В этих же местах живут и "принцы": дети Игоря Сечина Инга и Иван (в Барвихе), зять Золотова Юрий Чечихин и сын Золотова Роман (в Речном). Дрон направлялся в поселок Власиха – там центральный командный пункт Ракетных войск стратегического назначения", – говорится в сообщении.

Массированная атака дронов на Москву

Напомним, Москва в ночь на 30 мая и утром была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В частности, один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО". Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. Однако некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал "уничтожить Киев до сонования".

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