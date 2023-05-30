Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

Многое будет зависеть от того, передадут ли западные партнеры Украине самолеты F-16.

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Эксперт спрогнозировал, когда ВСУ могут выйти на границы 1991 года/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скрин

Украина вряд ли сможет освободить все свои земли от российских оккупантов за летний период, однако при условии получения от западных партнеров истребителей F-16 она могла бы выйти на границу по состоянию на 1991 год до конца 2023 года.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью ТСН.uа. Он прокомментировал слова американского генерала Марка Милли, который заявлял, что освобождение всех территорий Украины не произойдет в ближайшей перспективе.

"Если ближней перспективой оценивать летний период, летнюю кампанию-2023 – то да, Марк Милли однозначно прав. За одну кампанию мы однозначно все свои земли не освободим", – отмечает Свитан.

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По словам военного эксперта, шансы на быстрый исход войны увеличит получение именно самолетов F-16. В случае получения таких истребителей наше государство сможет провести зачистку всех украинских территорий от российских оккупантов.

"С помощью F-16 можем выполнить зачистку территории – горного Крыма, Донбасса, до конца этого года выйти на госграницу. Всё будет зависеть от того, какое количество F-16 и какое вооружение для этих F-16 будет нам передаваться", – сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Под обломками могут еще находиться люди.

Позже стало известно, что во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения.

Также сообщалось, что под утро 30 мая дроны атаковали Москву. Появилась информация об атаке беспилотниками, два дрона попали в многоэтажки. При этом утверждается, что в результате обоих инцидентов пострадавших нет.

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