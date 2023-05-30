РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

За месяц Россия уже применила по Украине 190 ракет разных типов, напомнил Александр Коваленко.

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Александр Коваленко спрогнозировал вероятность новых ракетных ударов / Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Страна-агрессор РФ столкнулась с серьезным дефицитом производства высокоточных ракет, о чем свидетельствует применение ею для ударов по Украине ОТРК "Искандер" вместо уникальных Х-47М2 "Кинжал".

Последние массированные ракетные атаки РФ на Украину являются бесполезной тратой дорогостоящих ракет, заявил военный эксперт Александр Коваленко в своем Twitter.

"Стоит отметить, что за месяц, с 28 апреля по 29 мая, Россия уже применила по Украине 190 ракет разных типов. С учетом их продолжительной паузы, с 9 марта по 28 апреля, этого запаса средств у них осталось максимум на 2 недели. Затем, так или иначе, но наступит пауза накопления", — подчеркнул он.

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Он напомнил, что 29 мая силы ПВО Украины сбили 11 баллистических ракет "Искандер-М" в небе над Киевом, следовательно запуск этих ракет не принес агрессору никакой пользы.

Вместе с тем эксперт не исключает, что последние серии терактов РФ могли быть направлены на уничтожение американских комплексов Patriot.

"Несмотря на все те средства и тактику, которые РОВ применяют последний месяц, эффективность от этих ударов минимальная, при затратах, достаточно емких и болезненных. Особенно если говорить о репутационных затратах — уничтожение "Кинжалов" и "Искандеров", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Напомним, в Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, оккупанты постоянно меняют оружие для атаки - после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно БпЛА.

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