РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажка

В результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали, под завалами могут оставаться люди.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-iranskimi-dronami-po-kievu-est-zhertva-i-postradavshie-gorit-mnogoetazhka-10474054.html Ссылка скопирована

В результате воздушного удара РФ по Киеву есть погибшие и пострадавшие / Главред

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие.

В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар, передает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Как уточняет корреспондент Главреда, в результате как минимум одну женщину госпитализировали медики. Ей потребовались реанимационные мероприятия.

видео дня

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате взрыва один человек погиб, еще одну женщину госпитализировали. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте. Из поврежденного дома эвакуировали 20 человек.

По данным КГВА, два верхних этажа многоэтажки разрушены, под завалом возможно еще находятся люди.

Добавим, что пожар осложнен тем, что возгорание произошло на последних этажах многоэтажки.

Обратим внимание, что в соседних домах в результате взрыва выбиты окна в многоэтажных и частных домах. Осколками также повреждены припаркованные рядом частные авто.

Что известно о новой атаке РФ на Киев

В ночь на вторник в Киеве и области прозвучала воздушная тревога. Сообщалось об атаке иранских дронов-камикадзе.

в Печерском районе в результате падения обломков загорелись 3 автомобиля.

в Подольском районе произошло возгорание в жилом доме. Мэр уточнил, что информация о пострадавших пока не поступала, и на месте работают экстренные службы.

в Днепровском районе также зафиксировано падение обломков в нежилой застройке, однако данные уточняются.

в Святошинском районе, по предварительным данным, обломки упали на территорию одного из предприятий, и данные относительно разрушений и пострадавших уточняются.

в Киевской ГВА также показали фото пожара в доме в Дарницком районе в результате падения обломков сбитой вражеской воздушной цели.

Воздушные атаки РФ

Напомним, российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины. 29 мая серия взрывов прогремела в Киеве. В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО.

В Оболонском районе обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе.

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

"Атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям. Всего силами и средствами нашей ПВО было выявлено и уничтожено более 40 воздушных целей. Удары по Киеву не допущены", — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В результате ночной атаки оккупантов произошел взрыв в Подольском районе столицы. По предварительной информации, в результате падения обломков повреждена крыша одноэтажного частного дома. Пожаров и пострадавших нет. В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидировали пожар.

Больше новостей: