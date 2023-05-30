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Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

Анна Ярославская
30 мая 2023, 07:52 обновлено 30 мая, 08:02
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РФ начала воздушную кампанию в попытке ослабить украинские контрнаступательные возможности, но по итогу сделала хуже себе.
Ракета Калибр, флаг рф
Россия нанесла серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, из открытых источников

Страна-агрессор и оккупант РФ участила ракетные и дроновые атаки по Украине. В результате захватчики снизили собственные возможности сдержать ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины, считают аналитики Института изучения войны.

Россия нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запустили около 40 авиационных крылатых ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА "Shahed-131/136" в ночь с 28 на 29 мая, и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая, говорится в отчете ISW.

В военном командовании Украины заявили, что силы ПВО уничтожили всего 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер".

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Украинские официальные лица сообщили, что военные перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и БПЛА "Шахед", которые были нацелены на Киев и Киевскую область.

Украинские источники сообщили, что силы ППО также перехватывали ракеты и беспилотники вблизи Львова, Николаева и Одессы, а войска РФ наносили удары по портовой инфраструктуре в городе Одесса и объекту военной инфраструктуры в Хмельницкой области.

Ранее эксперты ISW отмечали, что в последние месяцы РФ начала новую ограниченную воздушную кампанию в попытке ослабить украинские контрнаступательные возможности.

"Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - пишут эксперты.

Воздушные атаки на Киев 29-30 мая

В ночь на 29 мая российские оккупанты в пятнадцатый раз с начала мая атаковали столицу Украины с воздуха. Враг применил беспилотники и крылатые ракеты. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей, удары по Киеву не допущены.

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего российские оккупанты применили 35 ударных дронов.

Всего силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей.

Около 11-ти часов утра в Киеве снова прогремели мощные взрывы. Силы обороны уничтожили 11 баллистических ракет "Искандер-М" и "Искандер-К", которыми российские оккупанты атаковали Киевщину.

В ночь на 30 мая российские оккупанты атаковали Киев с воздуха. Это была уже третья атака за сутки и семнадцатая - с начала мая. В воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, в результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие.

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