"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

Часть граждан РФ начала призывать российских оккупантов "ответить" на атаку беспилотников и "уничтожить Киев до основания".

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У россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву/ Telegram

В столице страны-агрессора России утро вторника, 30 мая, началось со взрывов – произошла массовая атака беспилотниками. Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Часть беспилотников сбила российская ПВО, однако есть и ряд попаданий. В частности сообщалось, что один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Местные паблики писали лишь об одном пострадавшем из-за дрона, который упал на Ленинском проспекте российской столицы.

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На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО", некоторые обращались к министру обороны РФ Сергею Шойгу с вопросом, куда же делась ПВО и почему она не работала должным образом.

Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. А некоторые даже начали прогнозировать, что на российскую столицу скоро, возможно, и ракеты полетят.

Однако очень многие граждане РФ отреагировали на атаку дронами увеличением своей агрессии. Так, некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

В то же время многие начали обвинять в этой атаке украинцев и заявлять, якобы они "перешли красную линию". Но россияне при этом якобы "забыли" тот факт, что это РФ развязала против Украины полномасштабную кровавую войну и год и три месяца атакует Украину ракетами и дронами.

Реакция россиян на атаку дронов на Москву/ скрин

Многие россияне говорят о плохой работе российской ПВО/ скрин

Многие россияне говорят о плохой работе российской ПВО/ скрин

Кое-кто из россиян даже обрадовался атакам и призывает украинцев уничтожать российскую элиту/ скрин

Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин

Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин

Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин

Кое-кто из россиян призвал "сильнее бить по украинцам"/ скрин

Часть россиян просит оккупантов "уничтожить Киев"/ скрин

Часть россиян призвала российских оккупантов "ответить" на атаку дронами по Москве/ скрин

Кто-то из россиян прогнозирует, что теперь Москва станет одним из самых опасных городов в РФ/ скрин

Часть россиян хотят, чтобы оккупанты "сильнее ударили по Киеву"/ скрин

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Под обломками могут еще находиться люди.

Позже стало известно, что во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения.

Повреждения в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

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