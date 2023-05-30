УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

Алёна Воронина
30 мая 2023, 10:03 обновлено 30 мая, 10:16
406
Часть граждан РФ начала призывать российских оккупантов "ответить" на атаку беспилотников и "уничтожить Киев до основания".
Атака дронов на Москву
У россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву/ Telegram

В столице страны-агрессора России утро вторника, 30 мая, началось со взрывов – произошла массовая атака беспилотниками. Всего российские пропагандистские СМИ сообщают о 25 дронах, которые ударили по Москве.

Часть беспилотников сбила российская ПВО, однако есть и ряд попаданий. В частности сообщалось, что один из дронов попал в 15-этажку в Новой Москве, частично повредив окна и плиту перекрытия на верхних этажах. Также отмечается, что попадания в многоэтажки с незначительными повреждениями были на Профсоюзной улице и Ленинском проспекте в Москве.

Местные паблики писали лишь об одном пострадавшем из-за дрона, который упал на Ленинском проспекте российской столицы.

видео дня

На атаку дронами по Москве сразу отреагировали россияне в соцсетях. Часть из них начала писать о "дырявом российском ПВО", некоторые обращались к министру обороны РФ Сергею Шойгу с вопросом, куда же делась ПВО и почему она не работала должным образом.

Часть россиян начала паниковать и писать, что скоро Москва станет самым опасным городом в стране-агрессоре России. А некоторые даже начали прогнозировать, что на российскую столицу скоро, возможно, и ракеты полетят.

Однако очень многие граждане РФ отреагировали на атаку дронами увеличением своей агрессии. Так, некоторые начали призывать российских оккупантов "ответить" на такую атаку более мощным оружием и уничтожать украинцев. Кто-то призвал уничтожить Киев вдребезги.

В то же время многие начали обвинять в этой атаке украинцев и заявлять, якобы они "перешли красную линию". Но россияне при этом якобы "забыли" тот факт, что это РФ развязала против Украины полномасштабную кровавую войну и год и три месяца атакует Украину ракетами и дронами.

Атака дронов на Москву
Реакция россиян на атаку дронов на Москву/ скрин
Атака дронов на Москву
Многие россияне говорят о плохой работе российской ПВО/ скрин
Атака дронов на Москву
Многие россияне говорят о плохой работе российской ПВО/ скрин
Атака дронов на Москву
Кое-кто из россиян даже обрадовался атакам и призывает украинцев уничтожать российскую элиту/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян заговорила о "красных линиях"/ скрин
Атака дронов на Москву
Кое-кто из россиян призвал "сильнее бить по украинцам"/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян просит оккупантов "уничтожить Киев"/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян призвала российских оккупантов "ответить" на атаку дронами по Москве/ скрин
Атака дронов на Москву
Кто-то из россиян прогнозирует, что теперь Москва станет одним из самых опасных городов в РФ/ скрин
Атака дронов на Москву
Часть россиян хотят, чтобы оккупанты "сильнее ударили по Киеву"/ скрин

Ночная атака оккупантов на Киев

В Киеве в ночь на вторник, 30 мая, в результате воздушной атаки РФ иранскими беспилотниками-камикадзе есть жертва и пострадавшие. В Голосеевском районе в одной из многоэтажек произошел пожар. Из-за удара дроном два верхних этажа многоэтажки разрушены. Один человек погиб, есть пострадавшие. Под обломками могут еще находиться люди.

Позже стало известно, что во время ночной атаки российских оккупантов дронами на Киев в воздушном пространстве столицы Украины было уничтожено более 20 беспилотников, вследствие падения обломков есть разрушения.

Повреждения в разных районах Киева-Голосеевском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Подольском, Святошинском.

Читайте также:

новости России война в Украине Москва вторжение России новости Москвы
Реклама

Главное за день

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек ранены

10:59 Украина
Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"

10:36 Мир
РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - Коваленко

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

11:01

Военный эксперт оценил, большие ли запасы дронов-"шахедов" у страны-агрессора РФ

10:59

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: погибла женщина, 13 человек раненыФото

10:52

Необычайная оптическая иллюзия: лишь единицы за 10 секунд найдут число на картинке

10:37

3 знака зодиака, которым июнь принесет счастье: будет везти во всемВидео

10:36

Байден о передаче ракет ATACMS Украине: "Вопрос все еще в игре"Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:21

Крутая копия: старшая дочь Бейонсе выступила на ее концертеВидео

10:03

"Шойгу, где ПВО?": у россиян вспыхнула паника из-за атаки дронов на Москву

09:52

Путин впал в ступор, к нему вызвали врачей: в Сети рассказали о здоровье диктатораВидео

09:47

Беспилотники в Москве: месть нашим соседям, мешающим спать, должна быть другаямнение

Реклама
09:44

"Взрыв и пламя, это просто страх": очевидцы об ударе РФ дроном по дому в КиевеФото

09:14

Знакомые будут завидовать: 3 причины не выбрасывать старые диски

09:04

В Украине ввели новые специальные пенсии: кто имеет право на 5 тысяч грн в месяцВидео

09:00

РФ охотится на ЗРК Patriot, ночные атаки будут продолжаться - КоваленкоЭксклюзив

08:56

Когда ВСУ выйдут на границы 1991 года: эксперт назвал важное условие

08:52

Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

08:28

РФ будет вынуждена взять паузу в обстрелах: эксперт назвал причину и сроки

08:22

Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренциимнение

08:04

Дроны атаковали Москву: в РФ переполох из-за сильных взрывовВидео

07:52

Атаками на Киев РФ снижает свою способность сдержать контрнаступление ВСУ - ISW

07:11

Гороскоп на июнь 2023 для Козерогов: новый роман и хорошие финансовые новостиВидео

Реклама
06:42

Ночная атака дронов на Киев 30 мая: все, что известно на данный моментФото

06:01

Цивилизационный выбор Украины: где наше место?мнение

05:47

Гороскоп на июнь 2023: что ждет Близнецов в первый месяц лета

05:10

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: смогут лишь люди с высоким уровнем IQ

05:06

РФ ударила иранскими дронами по Киеву: есть жертва и пострадавшие, горит многоэтажкаФотоВидео

04:40

Что обязательно должно быть в ванной комнате: хитрости для уюта и безопасности

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 мая

03:20

Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салатаВидео

03:10

Когда и как удалять стрелки у чеснока: секрет опытных дачников сразит наповал

02:40

"Не подписала флаг и держалась в стороне": как Loreen вела себя на ЕвровиденииВидео

02:10

"Уже пробуют развивать наступление": Мусиенко рассказал, пойдут ли оккупанты на СлавянскВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему русские оккупанты так вцепились за БахмутВидео

29 мая, понедельник
23:50

РФ держит "Калибры" наготове: в ОК Юг сообщили о высоком уровне опасностиВидео

23:20

Могут ли россияне ударить по ЗАЭС, когда будут убегать: Свитан оценил возможную угрозуВидео

22:59

Это не поражение: Боррель назвал единственный вариант, когда РФ пойдет на переговоры

22:41

Россия скоро полностью потеряет Бахмут - The Wall Street Journal

22:36

"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищалВидео

22:26

Почему 31 мая нельзя никому давать ключи от дома: приметы и запретыВидео

22:03

Задержанного на многомиллионной взятке "слугу" Трубицына подают в международный розыск, - ответ САП

21:56

РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

Реклама
21:52

"Везде твоя щекастая рожа, берега попутал?": Киркоров набросился на известного комикаВидео

21:34

Роман Цимбалюк. В эфире РосТВ тема отстранения Путина заиграла новыми краскамиВидеоблоги

21:31

Бахмут все больше превращается в ловушку для оккупантов - МусиенкоВидео

21:27

Ротару выступила в Черниговской области - зал громыхал от аплодисментовВидео

20:58

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти 8 отличий за 15 секунд

20:53

"Вы войну поддерживаете?": Арсенал Зинченко шокировал поздравлением российского футболиста

20:25

В тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой журналист Евгений ОсиевскийВидео

19:51

РФ нужно демилитаризовать: Подоляк назвал области, которые могут попасть под эту программу

19:50

В Украину ворвется похолодание: синоптики рассказали, где ждать +7Видео

19:34

Надя Дорофеева откровенно рассказала про операцию по удалению опухолиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять