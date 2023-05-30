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Зеленский призвал Южную Корею предоставить Украине системы ПВО

Анна Ярославская
30 мая 2023, 08:52 обновлено 30 мая, 08:58
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Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения в рамках помощи для Украины.
Владимир Зеленский, Юн Сок Ёль, флаг Южной Кореи
Владимир Зеленский призвал Южную Корею предоставить системы ПВО / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Южная Корея предоставит нашей стране оборонительную военную технику. В частности - зенитные системы для отражения атак РФ. Об этом глава государства сказал в интервью южнокорейской ежедневной газете Chosun Ilbo.

Президент выразил признательность за обещание Южной Кореи отправить нашей стране машины для разминирования и гуманитарную помощь на общую сумму около 230 миллионов долларов.

При этом Зеленский в общении с журналистами в Киеве отметил, что Украине нужны системы ПВО и раннего предупреждения.

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"Мы осознаем, что существует несколько ограничений по поддержке вооружений. Однако я считаю, что корейские принципы не должны применяться к оборонным системам и оборудованию для защиты энергосистем (что Корея пока не поддерживает)", - сказал он.

Зеленский отметил, что зенитные комплексы - это сугубо оборонная техника, а не оружие.

"Для восстановления Украины "Небесный Щит" должен существовать. Мы искренне надеемся, что Корея поддержит нас в этой области. Кроме того, есть система раннего предупреждения, которая предупреждает о российских авиаударах, также нуждающихся в помощи от Южной Кореи", - заявил глава государства.

Отметим, Южная Корея является крупным экспортером оружия. Страна до сих пор исключала возможность отправки летального вооружения в рамках помощи для Украины, ссылаясь на деловые связи с РФ и влияние Москвы на КНДР.

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, что Южная Корея начала передавать Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Согласно конфиденциальной договоренности, Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину.

Визит Елены Зеленской в Республику Корея

16 мая первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Республику Корея, в рамках которого приняла участие в конференции "Азиатское лидерство". В первый день визита супруга Главы Украинского государства провела встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Она поблагодарила за поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Первая леди передала Юн Сок Ёлю личное письмо и предложение от президента Украины посетить нашу страну для продолжения диалога между государствами.

Сам Зеленский 21 мая в рамках рабочего визита в Японию для участия в саммите "Группы семи" также провел встречу с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Президент Украины выразил благодарность Республике Корея за гуманитарную и нелетальную помощь нашему государству, в частности за предоставление машин для разминирования и защитного снаряжения. Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение сотрудничества.

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