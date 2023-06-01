Войска России рухнут через пару месяцев: Арестович сделал прогноз о финале войны

Украина восстановит территориальную целостность и суверенитет в границах 1991 года, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

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Оккупанты России не смогут вести оборонительные операции уже к февралю 2024 года - Арестович / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 10 ОГШБр

Развязанная агрессором Россией война против Украины может закончиться в феврале 2024 года. К тому времени российские оккупационные войска потеряют возможность проводить даже оборонительные операции. ВСУ выйдут на границы 1991 года, однако враг может и в дальнейшем атаковать ракетами и дронами со своей территории. Об этом заявил блогер, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

На встрече в Музее еврейского народа в Тель-Авиве с участием посла Израиля в Украине Михаэля Бродского он рассказал о том, что силы обороны Украины вернут Киеву контроль над территориями в границах, признанных международным сообществом на 1991 год. Российские оккупанты не смогут проводить даже оборонные операции уже через 9 месяцев.

"По военной логике, а именно по ВВТ – вооружение и военная техника – они будут неспособны вести оборонные операции уже до февраля 2024 года", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас у оккупантов РФ на Запорожском направлении, которое враг считает самым важным, укомплектованность силами и средствами уже составляет только 40-60%.

"Способность наступать они потеряли в июле прошлого года после захвата Северодонецка и Лисичанска. Сейчас они способны к обороне, к которой они и стали. Эти движения на Бахмут – это лишь попытка выровнять линию обороны. Мы их сейчас немного сдвинем. Затем еще раз сдвинем. Возможно, они посыпятся раньше. Возможно, охранники Путина станут миллиардерами в ближайшее время (намек на убийство Путина его окружением)", - сказал Арестович.

Согласно прогнозу журналиста, война в Украине может продолжаться до февраля 2024 года. Однако даже после завершения активной фазы боевых действий будет сохраняться угроза с воздуха – враг может наносить удары со своей территории ракетами и дронами.

"Военное планирование не позволит им двигаться дальше, чем за февраль 2024 года. Единственное, что они могут делать – призывать бесконечные массы пехоты. Но пехота против HIMARS и F-16… Поэтому месяцев 9, и все закончится. Может быть какая-то пограничная стрельба. Потому что отсутствие российских солдат не будет означать, что они не будут стрелять по нам ракетами. Это какое-то время может продолжаться", - подчеркнул Алексей Арестович.

Контрнаступление ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее сказал, что армия Украины уже начала контрнаступательную военную операцию. По его словам, западные вооружение будут использоваться ВСУ для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе.

Министр обороны Алексей Резников предположил, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта. Однако ВСУ будут освобождать только свои земли и не собираются заходить на территорию страны-агрессора России.

Американский сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина обладает впечатляющим планом проведения контрнаступления ВСУ. По его мнению, до конца текущего года армия Украины сможет вытеснить оккупантов России и вернуть стратегически важные территории.

Смотрите видео, в котором Дикий сделал прогноз о сроках войны России против Украины:

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