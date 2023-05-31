В США анонсировали "впечатляющее" контрнаступление ВСУ в ближайшие дни - Politico

Сенатор Линдси Грэм убежден, что до конца года ВСУ смогут вытеснить РФ.

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ВСУ скоро пойдут в контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента

Украинское контрнаступление начнется "в ближайшие дни" и ВСУ продемонстрируют "впечатляющую" силу. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм после посещения Киева, сообщает Politico.

Он отметил, что президент Украины и его команда якобы рассказали о своих планах насчет контрнаступления, после начала которого россиян "ждет грубое пробуждение".

"В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - сказал Грэм.

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Он утверждает, что ВСУ уже начали "формировочные операции", которые растягивают оборону оккупантов. Грэм убежден, что до конца года Украина сможет вытеснить РФ и вернуть некоторые стратегически важные места.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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