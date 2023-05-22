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"Анонсировать есть что": в ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2023, 20:12 обновлено 22 мая, 20:21
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Украинские военные продвинулись вглубь оккупантов и по флангам. В дальнейшем есть похожие планы.
Никита Шандыба, ВСУ
ВСУ подготовили оккупантам новые сюрпризы в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-а ОМБр Холодный Яр, скриншот с видео

Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте несмотря на то, что оккупанты давят на позиции ВСУ. Однако защитники уже готовят новый "сюрприз" для оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии.

"Не могу сказать, что ощущаются какие-то глобальные изменения с их стороны. Они как давили, так и давят, как посыпали артиллерией, танковыми обстрелами и всем остальным, так и продолжают это делать. Поэтому нельзя ничего сказать по этому поводу. О снарядном голосе речь не идет, у них достаточно снарядов", – рассказал Шандыба.

видео дня

Шандыба добавил, оккупанты уже узнали об одном "сюрпризе" от ВСУ. Однако о другом пока говорить нельзя.

"Анонсировать есть что, но пока давайте держать это в тайне. Потому что прошлый сюрприз, он уже осуществился. Если вы знаете, наша бригада продвинулась до 3 километров вглубь противника и примерно так же по флангам. То есть силы бригады освободили шести квадратных километров территории. В дальнейшем есть планы похожие на эти, но пока не будем говорить, но это будет", – сказал он.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

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