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"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядов

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2023, 21:00 обновлено 21 мая, 21:10
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Крупный российский склад с боеприпасами взорвали в городе Моспино Донецкой области.
ВСУ, подрыв российских боэприпасов
Под Донецком взорвался большой склад с российскими боеприпасами / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Вблизи оккупированного Донецка раздались мощные взрывы. Там "взлетел" в воздух большой склад российских боеприпасов. Видео уже разлетелось в Сети.

Оказалось, что 21 мая был взорван склад боеприпасов, который размещался в населенном пункте Моспино Донецкой области.

Видео сняли сами же российские оккупанты, которые проезжали мимо места "бавовны".

видео дня

"Там же склады были, боекомплект", - сказал один из оккупантов.

На видео видно, как высоко поднимается столб огня и дыма, а снаряды детонируют.

Смотрите видео с моментом взрыва в Моспино Донецкой области:

взрыв под Донецком
Вблизи Донецка взорвали склад российских боеприпасов / фото: скриншот

"Оперативный ВСУ" сообщает, что от позиций украинских военных до Моспино более 50 километров. Ранее совсем рядом был уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", которым оккупанты прикрывали аэродром.

взрыв в Моспино
Под Донецком взорвался большой склад с российскими боеприпасами / фото: Telegram

"Бавовна" в оккупированном Луганске

Взрыв большой силы прогремел 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске. Местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

Утром 13 мая в Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма. По данным пропагандистов RT, "прилет" пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

15 мая произошел взрыв в парикмахерской. Стало известно, что в результате этого взрыва серьезно пострадал "министр внутренних дел" так называемой "ЛНР" и предатель Украины Игорь Корнет.

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