Взрывом снесло целое здание: над Луганском огромный столб дыма после мощной "бавовны"

Перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету, говорят очевидцы.

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В Луганске прогремели мощные взрывы / Скриншот

Взрыв большой силы прогремел в пятницу, 12 мая во временно оккупированном Россией Луганске.

В Telegram-каналах выкладывают фото и видео произошедшей в городе "бавовны".

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

видео дня

Кроме того, после взрывов над Луганском поднялись густые клубы черного дыма.

Подробности мощной "бавовны" в Луганске

По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100.

По последней информации, горит "Машиностроительный завод 100". Он специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения.

По другим данным прилет мог быть по нефтехранилищу, с чем связан густой столб черного дыма на месте взрывов.

При этом в Сети публикуются кадры из Луганска на которых видно практически полностью разрушенное здание на месте взрыва.

Место "прилета" в Луганске / Скриншот

Смотрите видео о мощной "бавовне" в Луганске:

"Бавовна" в Луганске / Скриншот

Напомним, ранее беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте, что в Севастополе. Возник пожар, площадь которого почти 1000 кв. м.

В Севастополе горела нефтебаза в результате попадания беспилотного летательного аппарата. "Севастополь. Подготовка к курортному сезону. Доброе утро", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В свою очередь представитель оккупационной власти города Михаил Развожаев сообщил о пожаре на нефтебазе в Севастополе. Там, по его словам, было зафиксировано попадание беспилотника. Площадь пожара около 1000 кв. м, пожару присвоено 4 класс.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 24 апреля во временно оккупированном Россией Севастополе гремели взрывы. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот страны-агрессора РФ якобы "отражает атаку надводных беспилотников".

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