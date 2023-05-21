ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - Сырский

Украинские военные контролируют незначительную часть города, но ВСУ имеют тактические преимущества над оккупантами.

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ВСУ приближаются к тактическому окружению Бахмута / Коллаж: Главред, фото: фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, t.me/militarymediacenter

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои. ВСУ контролируют лишь незначительную часть города, однако значение обороны не теряет актуальности. Украинские военные приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

То, что украинские военные не выходят из Бахмута, позволяет продвинуться в городе в случае смены обстановки.

"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества", - сказал Сырский.

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Он добавил, что ситуация в городе остается сложной, но контролируемой.

В Telegram-канале 3-й штурмовой бригады отметили, что ВСУ активно продолжают выбивать оккупантов с позиций под Бахмутом.

"1730 м в длину и вглубь — еще 700 м зачищенной от врага территории. При попытке вернуть отбитые ранее украинскими бойцами позиции, подразделения 72-й бригады ВС РФ потерпели поражение - разбиты в хлам. Только за вчерашние бои было уничтожено 23 оккупанта, а более 40 стали "трехсотыми". Ликвидирована и вражеская техника, в частности танки", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

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