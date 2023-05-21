ВСУ взяли Бахмут в "полуокружение": украинские военные продвигаются по флангам

Украинские силы взяли под контроль ряд господствующих высот вокруг Бахмута, сообщила Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте / Коллаж Минобороны Украины, соцсети

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели взять Бахмут Донецкой области в "полуокружение", что дает им возможность уничтожать оккупантов РФ.

Как сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, враг потерял ряд высот вокруг города.

"Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города", — отметила он.

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Вместе с тем представитель Минобороны уточнила, что продвижение ВСУ в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте.

"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", — написала она.

Маляр добавила, что украинские военные сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет".

Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте / t.me/annamaliar

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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