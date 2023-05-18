Российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута - ISW

Российские и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.

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Россияне теряют инициативу в районе Бахмута - ISW / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, УНИАН

Российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что российские и украинские официальные лица признали продолжение ограниченных украинских контратак под Бахмутом 17 мая.

В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска продвигаются на неустановленных направлениях на флангах Бахмута.

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Представитель Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что защитники за минувшие сутки продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении и продолжают наступать на фланги россиян.

Также Минобороны России заявило, что российские воздушно-десантные войска достигли незначительного продвижения, но признало продолжение украинских контратак на флангах Бахмута в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

В то же время главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опроверг заявление Минобороны о территориальных достижениях и раскритиковал МО за ложное представление отступления как захвата новых позиций.

"Один из известных милблогеров пожаловался, что российские войска теперь должны реагировать на украинские действия, имея в виду, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер украинских контратак в этом районе", - говорится в отчете ISW.

Ситуация в Бахмуте

16 мая британская разведка сообщила, что Вооруженные силы Украины оттеснили российских оккупантов к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.

По данным разведки, наемники ЧВК "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

15 мая представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные пошли в контрнаступление в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что бойцы армии Украины показали свою способность сражаться в очень сложных условиях и уничтожать врага. В Бахмуте удалось добиться частичного успеха в наступательных действиях в рамках военной операции по обороне города. В координации с командирами на местах приняты все необходимые решения и отработаны сценарии. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков.

Смотрите видео о том, что силы обороны Украины вытесняют россиян с основных направлений, они не дали противнику взять себя в "клещи" на Бахмутском направлении:

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