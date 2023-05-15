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Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонная операция – Сырский

Андрей Ганчук
15 мая 2023, 09:16 обновлено 15 мая, 09:27
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Силы обороны Украины приняли все нужные решения для обороны Бахмута, всевозможные сценарии отработаны на месте боевых действий, сказал Александр Сырский.
Сырский, Бахмут
Бойцы армии Украины героически сражаются в Бахмуте - Сырский / Коллаж Telegram А. Сырский, соцсети

Бойцы армии Украины показали свою способность сражаться в очень сложных условиях и уничтожать врага. В Бахмуте удалось добиться частичного успеха в наступательных действиях в рамках военной операции по обороне города. В координации с командирами на местах принятые все необходимые решения и отработаны сценарии. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков. Идут тяжелые бои.

Как сообщает Military Media Center, Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что продвижение украинских войск в Бахмуте – первый успех наступательных действий в рамках военной операции по обороне Бахмута.

По словам военачальника, украинские бойцы героически сражаются с российскими оккупантами и разбивают планы врага.

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"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", - сказал Сырский.

Также он добавил, что сейчас следует говорить только о частичном успехе. И именно так следует воспринимать ситуацию, поскольку операция в Бахмуте продолжается.

"Все необходимые для обороны решения были приняты. Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали прямо на месте боевых действий", - подчеркнул Александр Сырский.

В Бахмуте сложная обстановка

Заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале написала, что в Бахмуте и окрестностях очень сложная ситуация. Украинским войскам удалось продвинуться благодаря героизму сил обороны Украины.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему, удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - сказала она.

Также она добавила, что оккупанты РФ подтягивают к окрестностям города своих штурмовиков. Идут тяжелые бои.

"Россияне не меняют своих целей. Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды. Идут тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подчеркнула Анна Маляр.

Ситуация в Бахмуте

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ продолжают контрнаступление. По его словам, продвижение украинских войск в Бахмуте, где идут жесткие бои, является вступлением к контрнаступательной военной операции Украины.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что армия Украины продолжает продвигаться на Бахмутском направлении. За 14 мая украинские силы взяли под контроль более 10 вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута, а также зачистили существенную площадь лесного массива в районе Ивановского. Ситуация сложная. Враг собрал в Бахмуте все силы и пытается достичь продвижения.

Согласно данным карты DeepState на 15 мая, бойцы ВСУ выбили оккупантов РФ с некоторых позиций. Украинские войска добились успехов около Богдановки, станции Ступки и на улице Левановского.

Смотрите видео, в котором показано, как войска Украины сражаются с оккупантами РФ

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