ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, оккупанты потеряли более километра позиций - DeepState

Украинским силам обороны удается продолжать продвижение возле Бахмута. Они выбили российских оккупантов с позиций, которые те занимали продолжительное время.

https://glavred.info/ukraine/vsu-zanyali-novye-pozicii-pod-bahmutom-okkupanty-poteryali-bolee-kilometra-poziciy-deepstate-10470346.html Ссылка скопирована

Силы обороны Украины выбили оккупантов с новых позиций в Бахмуте / Коллаж: Главред, фото: 24-й ОМБр имени короля Даниила, 93-я ОМБр Холодный Яр

Силы обороны Украины продолжают продвижение на Бахмутском направлении в Донецкой области и выбили российских оккупантов с новых позиций. В самом городе не прекращаются ожесточенные бои. Об этом свидетельствуют обновленные данные интерактивной карты DeepState по состоянию на 15 мая.

Так, на Бахмутском участке фронта около Богдановки противник потерял более километра своих позиций.

Войска РФ потеряли позицию около Богдановки / Фото deepstatemap.live

Кроме того, защитники Украины смогли оттеснить российских захватчиков в урочище Ступки.

видео дня

Оккупанты были выбиты ВСУ в урочище Ступки / Фото: deepstatemap.live

В самом городе Бахмут войска РФ имели определенный успех, и смогли немного продвинуться по улице Леваневского.

В Бахмуте войска РФ немного продвинулись / Фото: deepstatemap.live

"Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещиевке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК", - отмечают аналитики.

На Авдеевском отрезке фронта продолжаются локальные бои возле Авдеевки и в Марьинке.

На Сватовском участке продолжаются локальные бои вдоль линии столкновения.

На Запорожском, Таврическом, а также на севере страны - ситуация без изменений.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжает наступательные операции.

"Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Кроме того, в течение суток 14 мая враг провел неудачные наступательные операции в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Оккупанты нанесли авиаудары возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы (Донецкая область)", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Битва за Бахмут

14 мая в Институте изучения войны сообщили, что в результате контрнаступательных действий на Бахмутском направлении Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины было освобождено от российских оккупантов 16,85 квадратных километров.

В тот же день заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. По ее словам, силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ.

Смотрите видео о том, как главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин критикует военное руководство РФ и угрожает вывести своих наемников из Бахмута:

Другие новости: