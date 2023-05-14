Контратака ВСУ в Бахмуте: украинские силы заняли новые позиции – ISW

Об успешных действиях ВСУ в результате контратак в районе Бахмута рассказали в Институте изучения войны.

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ВСУ продвигаются в Бахмуте / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

В результате контрнаступательных действий на Бахмутском направлении Донецкой области подразделениями Вооруженных сил Украины было освобождено от российских оккупантов 16,85 квадратных километров.

Об успешных действиях ВСУ в результате контратак в районе Бахмута идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по неподтвержденным данным определенные успехи украинских войск наблюдаются к юго-западу от Бахмута.

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При этом приводится заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского от 13 мая о том, что украинские войска продвигаются вперед на неопределенных участках фронта. В свою очередь Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска в настоящее время проводят активные операции в районе Бахмута.

Также уточняется, что по данным российских пропагандистов, Силы обороны проводили контратаки на российские позиции возле Майорска (20 км к юго-западу от Бахмута) и утверждается, что оккупационные войска якобы отбили атаки.

Карта боевых действий / understandingwar.org

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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