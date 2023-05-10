ВСУ контрнаступают: украинские военные под Бахмутом отбили 2 километра - Сырский

Украинские военные контрнаступают на Бахмутском направлении. ВСУ отбросили врага на 2 километра. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский.
"Благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении, мы получаем результаты эффективных действий наших подразделений. В том числе, проводим эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", - написал Сырский.
Он заявил, что украинские военные истощили подготовленных "вагнеровцев", а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты из российских подразделений. Вскоре они позорно начали убегать с поля боя.
"Наши силы обороны надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед. Битва за Бахмут продолжается", - добавил Сырский.
Пригожин рассказал о реальной ситуации на фронте
Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.
После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.
Позже Пригожин жестко набросился на российского диктатора якобы из-за снарядного "голода" у "вагнеровцев".
Командир тактической группы "Азов" Андрей Билецкий заявил, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери. ВСУ уничтожили 6 и 8 роты бригады и разбили бригадную разведку.
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