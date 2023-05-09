Пригожин поставил Путину ультиматум и угрожает раскрыть правду о ситуации на фронте

Если до окончания парада на Красной площади не будет четкой информации по боеприпасам для ЧВК "Вагнер", Пригожин обещает опубликовать какое-то видео.

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Пригожин поставил Путину ультиматум / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожает рассказать о реальной ситуации с боеприпасами на фронте.

Пригожин установил для диктатора и дедлайн: если до 10:40 утра 9 мая, то есть до окончания парада на Красной площади, не будет четкой информации по боеприпасам для ЧВК "Вагнер", Пригожин обещает опубликовать какое-то видео, где расскажет правду о ситуации с боеприпасами.

Смотрите видео обращения Пригожина к Путину:

видео дня

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ из-за ситуации в Бахмуте

Главарь бандформирований ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 мая пошел на открытый конфликт с министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым. Причиной послужил острый снарядный голод в рядах боевиков Вагнера.

Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов своих наемников и буквально обматерил руководство российской регулярной армии. По его словам, нехватка боеприпасов достигает у боевиков 70%.

Также 5 мая Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области.

6 мая Пригожин заявил о том, что передаст захваченные позиции в Бахмуте Донецкой области боевикам Рамзана Кадырова. "Передача позиций" запланирована на 10 мая.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". По его словам, "вагнеровцы" выпускают более 20 тысяч снарядов в день.

7 мая Пригожин заявил, что его наемники получат боеприпасы и вооружения, которых он в истерике требовал. Курировать диалог с Минобороны в принятии решений будет генерал-полковник Сергей Суровикин.

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